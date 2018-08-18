Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:зы. по поводу недвижимости. https://www.wsj.com/articles/china-prop ... 1594908517 в общем в китае страшный ажиотаж на квартирки, и никакой Ковид им непочем. зы правда помним, что в китае +3.2%ВВП во втором квартале и заболевших за последние 4 месяца - с гулькин нос
Считайте, что изобрели машину времени и можно полететь, посмотреть, что будет в Украине в ближайший год, если проводить параллели. Почему теория в стиле зРадио тут не работает?
Знаете, Влад, что особенно непонятно в вашей болтовне - это то, что ради продвижения собственных меркантильных идей вы готовы положить на плаху свою репутацию!
Чем нужно думать, чтобы сравнивать Украину с Китаем, я хз. Но вот вам пища для ума - ответ на вопрос, с каким успехом сравниваемые страны прошли кризис 2008-2009 гг.
Как-то похоже на круть-верть. В Китае тоже сидит китайский зРадио и вещает "рекордное падение экономики, обвал цен на жилье, падение экспорта и промпроизводства", а квартиры скупают пачками и цены растут. Вот вам пища для ума - почему китайский РН ведет себя не так, как можно было бы ожидать. Можно ли проводить параллели с нашим?
zРадио написав:Ну а второй "выстрел" - если использовать ваш же аргумент о том, что рост предложения в 2014-2015 спровоцировало бегство капитала из БС, то что помешает этому повториться в 2020-2021???
Потому что "тогда всем все строилось", а сейчас палатки на Крещатике. Два крупнейших застройщика лежат, остальные еле дышат. Потому что тогда был кратный девал, а сейчас цены на котлованы такие, что уши заворачиваются. Потому что тогда из БС все бежали, сейчас сидят ровно. Банки почистили и в БС "все всем платится". Повторения окна возможностей 15-16 годов пока не предвидится.
Vlad442 написав:Как-то похоже на круть-верть. В Китае тоже сидит китайский зРадио и вещает "рекордное падение экономики, обвал цен на жилье, падение экспорта и промпроизводства", а квартиры скупают пачками и цены растут. Вот вам пища для ума - почему китайский РН ведет себя не так, как можно было бы ожидать. Можно ли проводить параллели с нашим?
А чем я вам могу еще помощь, если вы не способны ни осилить написанное в приведенной статье, ни обратиться к прошлому опыту? Китай в кризисы не уходит в минус по экономике - он снижает темпы роста! Вы разницу то хоть понимаете? Потому что я уже не уверен, что оппонирую человеку, владеющему хотя бы базовым набором знаний...
В этой самой статье WSJ английским по белому написано, что китайская экономика продолжила расти! 3,2% во 2-м квартале. Не к 1-му карантинному кварталу, а в годовом исчислении! Какая связь с Украиной, упавшей на 10% к прошлому году?!
Faceless написав:Ваша сильная сторона не цифры, а бессмысленное ими манипулирование и переручивания. На каком основании вы объединили годы по два и именно так? Если вы намекаете, что сданное в эксплуатацию покупается четко за пару лет до сдачи, вы опять ошибаетесь. С чего вы назвали объем введенного в эксплуатацию "в продаже"? Если вы были в коме в 2014-15 и забыли, что происходило в стране, и при этом не видели, сколько объектов в вывалили тогда, о чем с вами вообще говорить. В Аркаде перед стартом продаж очередной Патриотики начиналась настоящая вакханалия.
зРадио это пример, когда человеку без аналитических способностей дать статистическое образование и доступ к цифрам. - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ??? - Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???
Vlad442 написав:Как-то похоже на круть-верть. В Китае тоже сидит китайский зРадио и вещает "рекордное падение экономики, обвал цен на жилье, падение экспорта и промпроизводства", а квартиры скупают пачками и цены растут. Вот вам пища для ума - почему китайский РН ведет себя не так, как можно было бы ожидать. Можно ли проводить параллели с нашим?
А чем я вам могу еще помощь, если вы не способны ни осилить написанное в приведенной статье, ни обратиться к прошлому опыту? Китай в кризисы не уходит в минус по экономике - он снижает темпы роста! Вы разницу то хоть понимаете? Потому что я уже не уверен, что оппонирую человеку, владеющему хотя бы базовым набором знаний...
В этой самой статье WSJ английским по белому написано, что китайская экономика продолжила расти! 3,2% во 2-м квартале. Не к 1-му карантинному кварталу, а в годовом исчислении! Какая связь с Украиной, упавшей на 10% к прошлому году?!
3,2% это по результатам полугодия? Не квартал в годовом исчислении? Вы уверены? Что произошло в Китае. ВВП в 1 квартале упал, цены замешкались. ВВП вернулся к минимальному росту, начался ажиотаж. Насколько я вижу, мы идем по стопам Китая с некоторым отставанием. Параллели более чем уместны. То как Китай и Украина прошли кризис 2008 это древняя история. Украину поймали на противоходе после кредитного бума. В Китае, видимо, такой необеспеченной валютной кредитной истерики не было.
Vlad442 написав: - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ??? - Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???
Ггг, а вот чтобы понять эти связи, Влад, и необходимо аналитическое мышление, отсутствующее у вас, а не меня Статистики и социологии обо всем на свете не бывает. Вот тут и возникает потребность в дедукции и смелости делать обоснованные допущения (assumptions)
Vlad442 написав: - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ??? - Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???
Ггг, а вот чтобы понять эти связи, Влад, и необходимо аналитическое мышление, отсутствующее у вас, а не меня Статистики и социологии обо всем на свете не бывает. Вот тут и возникает потребность в дедукции и смелости делать обоснованные допущения (assumptions)
будут ограничивать себя во всём кроме бетона
интересно, а как думает валютчик, например, ведь с его точки зрения пересични будут ограничивать себя во всём кроме бакса
Vlad442 написав:3,2% это по результатам полугодия? Не квартал в годовом исчислении? Вы уверены?
Я всегда уверен в цифрах, которые даю. 2-й квартал в годовом исчислении: China reported that the country’s GDP grew by 3.2% in the second quarter of this year, compared to a year ago — beating analysts’ expectations and rebounding from the first quarter’s contraction. https://www.cnbc.com/2020/07/16/china-e ... 0-gdp.html
Vlad442 написав:Что произошло в Китае. ВВП в 1 квартале упал, цены замешкались. ВВП вернулся к минимальному росту, начался ажиотаж. Насколько я вижу, мы идем по стопам Китая с некоторым отставанием.
Да, с некоторым отставанием - 4 квартала Первый по счету квартал, который покажет у нас рост в годовом исчислении с момента начала кризиса согласно прогноза МВФ - Q2 2021.
Но есть еще мааааленький нюанс - к 2019-му и в 2021-м, и в 2022-м и даже в 2023-м у нас все еще будет минус! А в Китае плюс к 2019-му - уже во 2-м кв. 2020-го
Следовательно, к росту на низкой базе мы перейдем в 5-м квартале от начала кризиса, а к росту по отношению к предкризисному уровню 2019-го - в 14-15-м квартале от начала кризиса.
Vlad442 написав:Параллели более чем уместны.
Надеюсь, сами откажетесь от этих слов, прочитав пояснение выше. Иначе просто глупо выглядит. Не доводите дискуссию до фарса - где Украина, и где Китай!
zРадио написав:Но вы продолжаете увиливать от признания аргумента о "супер-высоком предложении 2014-2015" недоаргументом.
Так оно было низким? Ну давайте, покажите наконец, что предложение не выросло. Да, насчет объемов введенного в эксплуатацию - тогда же люди повлезали и часть недостроев Аркады, которые так и не ввели, и Укрбуд...
zРадио написав:Да, были очереди у Аркады, но не в 2014-м, а в 2015-м уже после прохождения и курсового дна, и достижения худого мира посредством Минск-2. Но главное - ПОСЛЕ, а не ДО обвала цен в валюте!
Я разве писал хоть где-то, что рост предожения и массовые покупки были до девальвации? Где вы такое увидели? Если я пишу 2014-2015, это не означает, что покупали прям во время событий на Майдане, это уже вы себе придумали
Vlad442 написав:3,2% это по результатам полугодия? Не квартал в годовом исчислении? Вы уверены? Что произошло в Китае. ВВП в 1 квартале упал, цены замешкались. ВВП вернулся к минимальному росту, начался ажиотаж. Насколько я вижу, мы идем по стопам Китая с некоторым отставанием. Параллели более чем уместны. То как Китай и Украина прошли кризис 2008 это древняя история. Украину поймали на противоходе после кредитного бума. В Китае, видимо, такой необеспеченной валютной кредитной истерики не было.
Влад, ти розумієш, що в Китай як ішли так і йдуть капітальні інвестиції, тому він може реости ще по інерції на старих капіталовкладеннях.
А от хто і що вкладає в Україну, крім ОВДП, не знаю. Але це не капіталовкладення. З України 30 років тільки викачують на базі капіталовкладень ери СРСР