Vlad442 написав: 3,2% это по результатам полугодия? Не квартал в годовом исчислении? Вы уверены?

Vlad442 написав: Что произошло в Китае. ВВП в 1 квартале упал, цены замешкались. ВВП вернулся к минимальному росту, начался ажиотаж.

Насколько я вижу, мы идем по стопам Китая с некоторым отставанием.

Vlad442 написав: Параллели более чем уместны.

Я всегда уверен в цифрах, которые даю. 2-й квартал в годовом исчислении:China reported that the country’s GDPin the second quarter of this year,— beating analysts’ expectations and rebounding from the first quarter’s contraction.Да, с некоторым отставанием - 4 кварталаПервый по счету квартал, который покажет у нас рост в годовом исчислении с момента начала кризиса согласно прогноза МВФ - Q2 2021.Но есть еще мааааленький нюанс - к 2019-му и в 2021-м, и в 2022-м и даже в 2023-м у нас все еще будет минус! А в Китае плюс к 2019-му - уже во 2-м кв. 2020-гоСледовательно, к росту на низкой базе мы перейдем в 5-м квартале от начала кризиса, а к росту по отношению к предкризисному уровню 2019-го - в 14-15-м квартале от начала кризиса.Надеюсь, сами откажетесь от этих слов, прочитав пояснение выше. Иначе просто глупо выглядит. Не доводите дискуссию до фарса - где Украина, и где Китай!