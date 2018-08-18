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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4797479847994800

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 140
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:58

  baraka написав:интересно, а как думает валютчик, например, ведь с его точки зрения пересични будут ограничивать себя во всём кроме бакса :)

валютчику важно, чтобы ничего не менялось.
чтобы клиенты первого могли спокойно конвертировать грязные деньги и покупать активы.
как и застройщикам, валютчикам на пересичных начхать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:03

  Faceless написав:
  zРадио написав:Но вы продолжаете увиливать от признания аргумента о "супер-высоком предложении 2014-2015" недоаргументом.
Так оно было низким? Ну давайте, покажите наконец, что предложение не выросло. Да, насчет объемов введенного в эксплуатацию - тогда же люди повлезали и часть недостроев Аркады, которые так и не ввели, и Укрбуд...
  zРадио написав:Да, были очереди у Аркады, но не в 2014-м, а в 2015-м уже после прохождения и курсового дна, и достижения худого мира посредством Минск-2. Но главное - ПОСЛЕ, а не ДО обвала цен в валюте!

Я разве писал хоть где-то, что рост предожения и массовые покупки были до девальвации? Где вы такое увидели? Если я пишу 2014-2015, это не означает, что покупали прям во время событий на Майдане, это уже вы себе придумали



Забаньте плз зРадіо.

В потоці брєду жодної інформації про квартири. Виділіть йому гілку про макро мікроекономіку і хай там ізпражняється. Плз.
ПЛЗ!!!!
П. Л. І. З!!!!!!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:10

Не надо зРадио банить. Цифры же в любом случае верные он приводит. Если не нравится его трактовка данных, то каждый может делать для себя свои выводы
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:14

  Первый написав:Забаньте плз зРадіо.

это признание))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:15

  Damien написав:Не надо зРадио банить. Цифры же в любом случае верные он приводит. Если не нравится его трактовка данных, то каждый может делать для себя свои выводы

Цифри про що? Про борг США?
Нах ці цифри тут?
Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:23

  baraka написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав: - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ???
- Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???


Ггг, а вот чтобы понять эти связи, Влад, и необходимо аналитическое мышление, отсутствующее у вас, а не меня :D Статистики и социологии обо всем на свете не бывает. Вот тут и возникает потребность в дедукции и смелости делать обоснованные допущения (assumptions)


будут ограничивать себя во всём кроме бетона :)

интересно, а как думает валютчик, например, ведь с его точки зрения пересични будут ограничивать себя во всём кроме бакса :)


Не правильно взагалі Ви вважаєте. Валютчику головне рух вверх чи вниз, він заробляє на комісії. І абсолютні величини не цікавлять взагалі. Головне щоб олені бігали. Теж саме і з ріелтерами.
Всім процвітання!
Первый
 
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  #<1 ... 4797479847994800
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