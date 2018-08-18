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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:03
Faceless написав: zРадио написав:
Но вы продолжаете увиливать от признания аргумента о "супер-высоком предложении 2014-2015" недоаргументом.
Так оно было низким? Ну давайте, покажите наконец, что предложение не выросло. Да, насчет объемов введенного в эксплуатацию - тогда же люди повлезали и часть недостроев Аркады, которые так и не ввели, и Укрбуд...
zРадио написав:
Да, были очереди у Аркады, но не в 2014-м, а в 2015-м уже после прохождения и курсового дна, и достижения худого мира посредством Минск-2. Но главное - ПОСЛЕ, а не ДО обвала цен в валюте!
Я разве писал хоть где-то, что рост предожения и массовые покупки были до девальвации? Где вы такое увидели? Если я пишу 2014-2015, это не означает, что покупали прям во время событий на Майдане, это уже вы себе придумали
Забаньте плз зРадіо.
В потоці брєду жодної інформації про квартири. Виділіть йому гілку про макро мікроекономіку і хай там ізпражняється. Плз.
ПЛЗ!!!!
П. Л. І. З!!!!!!
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:10
Не надо зРадио банить. Цифры же в любом случае верные он приводит. Если не нравится его трактовка данных, то каждый может делать для себя свои выводы
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Damien
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:15
Damien написав:
Не надо зРадио банить. Цифры же в любом случае верные он приводит. Если не нравится его трактовка данных, то каждый может делать для себя свои выводы
Цифри про що? Про борг США?
Нах ці цифри тут?
Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:23
baraka написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
- Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ???
- Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???
Ггг, а вот чтобы понять эти связи, Влад, и необходимо аналитическое мышление, отсутствующее у вас, а не меня
Статистики и социологии обо всем на свете не бывает. Вот тут и возникает потребность в дедукции и смелости делать обоснованные допущения (assumptions)
будут ограничивать себя во всём кроме бетона
интересно, а как думает валютчик, например, ведь с его точки зрения пересични будут ограничивать себя во всём кроме бакса
Не правильно взагалі Ви вважаєте. Валютчику головне рух вверх чи вниз, він заробляє на комісії. І абсолютні величини не цікавлять взагалі. Головне щоб олені бігали. Теж саме і з ріелтерами.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:31
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:31
Проголосував.
Таких як Я аж 9 форумчан, або 6%
Знизяться більше ніж на 50%!!!
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:47
sequence написав: trololo написав:
..
Ты Маугли, воспитанный кремлёвскими мозгомойками. Развал плановой экономики ничему не научил вас, детей ватного леса? Укрпроизводитпль это хорошо только если он конкурентеый везде, Ане только под прикрытием местных пошлин
вообще не вижу связи башен Кремля с производством товаров на Украине. Защиту пошлинами применяют в разной степени все, возьмите, как пример, торговые войны США и Китая. Приплело сюда еще плановую экономику - к чему это? Не будет производства - не будет людей, которые будут все равно работать на производствах, но только уже в польшах.
Все же не стоит в 5ницу начинать бухать с обеда - почки не выдержат
А вы прямо бросаетесь на защиту РФ, вот так сразу
Тоже не бухайте.
По факту, местное производство должно быть.
Должно быть конкурентноспособным, чтобы не было ситуации, когда отечественное говно впаривают по цене импорта
Отсыл к РФ вполне понятен. РФ - правоприемница СССР
В СССР тоже было производство. Производили переработку металла на стружку и древесины на опилки. Клеили танчики
Предсказуемо загнулось
Производство должно выпускать качественный продукт, а не быть производством ради производства
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:53
Первый написав:
Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
Вы напомнили мне хозяйку арендованной мной квартиры в ноябре 2008-го - она страстно убеждала, что ЕЕ квартира, в отличие от всех остальных, не подешевела и не подешевеет, поэтому ни о каком переводе и фиксации аренды в гривне по курсу 5 не может быть и речи
Естественно, послана была на следующий же день. Сколько пустовала ее прелесть не знаю, но в марте 2009-го еще звонила предлагала вернуться на моих условиях.
Ее тоже, как и вас, не интересовали эти макро- и микроэкономики...
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:15
Первый написав: Damien написав:
Не надо зРадио банить. Цифры же в любом случае верные он приводит. Если не нравится его трактовка данных, то каждый может делать для себя свои выводы
Цифри про що? Про борг США?
Нах ці цифри тут?
Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
1) скажите пожалуйста, какая связь падения башен в ньюйорке в сентябре 2001 и ростом цен в киеве начиная с сентября 2001 года
2) какое отношение имеет банкротство лиман бразерсв сентябре 2008 года с падением цен на недвижимость в киеве с октября 2008?
совпадение событий, имен и географических названий с реальными - случайны
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:19
Востаннє редагувалось remark
в П'ят 17 лип, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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