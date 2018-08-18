Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:53

Первый написав: Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша

Вы напомнили мне хозяйку арендованной мной квартиры в ноябре 2008-го - она страстно убеждала, что ЕЕ квартира, в отличие от всех остальных, не подешевела и не подешевеет, поэтому ни о каком переводе и фиксации аренды в гривне по курсу 5 не может быть и речиЕстественно, послана была на следующий же день. Сколько пустовала ее прелесть не знаю, но в марте 2009-го еще звонила предлагала вернуться на моих условиях.Ее тоже, как и вас, не интересовали эти макро- и микроэкономики...