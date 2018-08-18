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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:20
zРадио написав: Первый написав:
Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
Вы напомнили мне хозяйку арендованной мной квартиры в ноябре 2008-го - она страстно убеждала, что ЕЕ квартира, в отличие от всех остальных, не подешевела и не подешевеет, поэтому ни о каком переводе и фиксации аренды в гривне по курсу 5 не может быть и речи
Естественно, послана была на следующий же день. Сколько пустовала ее прелесть не знаю, но в марте 2009-го еще звонила предлагала вернуться на моих условиях.
Ее тоже, как и вас, не интересовали эти макро- и микроэкономики...
я тоже сделал такую ошибку в ноябре 2008. в общем повел себя не красиво. правда пересдал сразу. практически по той же цене в грн. но перед кватирантами стыдно до сих пор. я даже потом им написал. через 8 лет. благо девушка стала очень большой начальницей и ее легко было найти
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:32
adeges написав: Первый написав: Damien написав:
Не надо зРадио банить. Цифры же в любом случае верные он приводит. Если не нравится его трактовка данных, то каждый может делать для себя свои выводы
Цифри про що? Про борг США?
Нах ці цифри тут?
Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
1) скажите пожалуйста, какая связь падения башен в ньюйорке в сентябре 2001 и ростом цен в киеве начиная с сентября 2001 года
2) какое отношение имеет банкротство лиман бразерсв сентябре 2008 года с падением цен на недвижимость в киеве с октября 2008?
совпадение событий, имен и географических названий с реальными - случайны
Давайте обсудим почему упал леман в 2008 году. Я правильно понимаю? Давайте обсудим дефицит бюджета США за июнь 2020.
Давайте. Нах те киевские хрущи в ветке киевской недвижимости.
Кубометр за кубометром любой информации. Любой!
Меган Маркл идет в президент США.
У кардашьян ж*** сдулась. Будет больше есть.
Тесла прет. Айфон крутой.
Тема за темой супер. Вопрос нах они здесь?
На 3 сторінки срач на скільки впало чи не впало ВВП Китаю...
Тільки Я не розумію як мені цю супер інформацію використати щодо мамкиної квартири і заначки приготованої на роз’їзд в сумі 3235 дол і 25 центів США.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:56
Vlad442 написав:
- Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ???
- Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???
Влад, извините, но это ВСЕМ известно. Странно подобное от Вас читать. В первую очередь отказываются от товаров НЕ первой необходимости и длительного пользования (автомобили, недвижимость и т.д.), в конце идёт образование, медицина, товары первой необходимости (зубная паста, мыло и т.д.). Так идёт падение по экономическим секторам и потом в обратной последовательности восстановление. Пока человек не удовлетворит свои базовые потребности, он не будет покупать новый телефон, автомобиль. Если он не будет покупать новый автомобиль,то автопром не будет производить и работать на склад. Потом начинаются развлечения, путешествия. Пока не наступит это время - авиакомпании и туризм будут лежать и т.д. Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги.
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Richi
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