Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:20

Вы напомнили мне хозяйку арендованной мной квартиры в ноябре 2008-го - она страстно убеждала, что ЕЕ квартира, в отличие от всех остальных, не подешевела и не подешевеет, поэтому ни о каком переводе и фиксации аренды в гривне по курсу 5 не может быть и речи



Естественно, послана была на следующий же день. Сколько пустовала ее прелесть не знаю, но в марте 2009-го еще звонила предлагала вернуться на моих условиях.



я тоже сделал такую ошибку в ноябре 2008. в общем повел себя не красиво. правда пересдал сразу. практически по той же цене в грн. но перед кватирантами стыдно до сих пор. я даже потом им написал. через 8 лет. благо девушка стала очень большой начальницей и ее легко было найти я тоже сделал такую ошибку в ноябре 2008. в общем повел себя не красиво. правда пересдал сразу. практически по той же цене в грн. но перед кватирантами стыдно до сих пор. я даже потом им написал. через 8 лет. благо девушка стала очень большой начальницей и ее легко было найти

