Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:45

Первый написав: adeges написав: Цифри про що? Про борг США?

Нах ці цифри тут?

Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша Цифри про що? Про борг США?Нах ці цифри тут?Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша



1) скажите пожалуйста, какая связь падения башен в ньюйорке в сентябре 2001 и ростом цен в киеве начиная с сентября 2001 года

2) какое отношение имеет банкротство лиман бразерсв сентябре 2008 года с падением цен на недвижимость в киеве с октября 2008?



совпадение событий, имен и географических названий с реальными - случайны 1) скажите пожалуйста, какая связь падения башен в ньюйорке в сентябре 2001 и ростом цен в киеве начиная с сентября 2001 года2) какое отношение имеет банкротство лиман бразерсв сентябре 2008 года с падением цен на недвижимость в киеве с октября 2008?совпадение событий, имен и географических названий с реальными - случайны

Давайте обсудим почему упал леман в 2008 году. Я правильно понимаю? [/quote]нет. не правильно. чудесным образом резкий рост цен в сентябре 2001 года в Киеве начался после теракта в США. как, почему и какие глубинные причины этого совпадения - дело десятое. это просто факт.то же самое произошло в 2008 году. а еще раньше - в 1998 (азиатский кризис). что-то где то происходило в мире, а цены на недвижимость начинали расти или падать в Украине. это просто факт.таким образом, нет оснований считать обсуждение любых глобальных экономических трендов, и конечно, экономических и финансовых фактов из жизни украины, оффтопом на этой ветке, потому что они исторически и существенно влияли на цены на КРЖН. как влияло открытие границ с ЕС и 10+ млрд переводов оттуда, а также рост доходов населения из-за этогозы а узнать цены и тренды, можно просто зайдя на домик, благовест или любой другой ресурс. за 3 минутыззы и пока эти цены согласно домику и благовесту - практически на уровне начала 2020 годазззы но их изменение будет определяться тем, что происходит с экономикой в мире и украине