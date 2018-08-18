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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:20
zРадио написав: Первый написав:
Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
Вы напомнили мне хозяйку арендованной мной квартиры в ноябре 2008-го - она страстно убеждала, что ЕЕ квартира, в отличие от всех остальных, не подешевела и не подешевеет, поэтому ни о каком переводе и фиксации аренды в гривне по курсу 5 не может быть и речи
Естественно, послана была на следующий же день. Сколько пустовала ее прелесть не знаю, но в марте 2009-го еще звонила предлагала вернуться на моих условиях.
Ее тоже, как и вас, не интересовали эти макро- и микроэкономики...
я тоже сделал такую ошибку в ноябре 2008. в общем повел себя не красиво. правда пересдал сразу. практически по той же цене в грн. но перед кватирантами стыдно до сих пор. я даже потом им написал. через 8 лет. благо девушка стала очень большой начальницей и ее легко было найти
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:32
adeges написав: Первый написав: Damien написав:
Не надо зРадио банить. Цифры же в любом случае верные он приводит. Если не нравится его трактовка данных, то каждый может делать для себя свои выводы
Цифри про що? Про борг США?
Нах ці цифри тут?
Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
1) скажите пожалуйста, какая связь падения башен в ньюйорке в сентябре 2001 и ростом цен в киеве начиная с сентября 2001 года
2) какое отношение имеет банкротство лиман бразерсв сентябре 2008 года с падением цен на недвижимость в киеве с октября 2008?
совпадение событий, имен и географических названий с реальными - случайны
Давайте обсудим почему упал леман в 2008 году. Я правильно понимаю? Давайте обсудим дефицит бюджета США за июнь 2020.
Давайте. Нах те киевские хрущи в ветке киевской недвижимости.
Кубометр за кубометром любой информации. Любой!
Меган Маркл идет в президент США.
У кардашьян ж*** сдулась. Будет больше есть.
Тесла прет. Айфон крутой.
Тема за темой супер. Вопрос нах они здесь?
На 3 сторінки срач на скільки впало чи не впало ВВП Китаю...
Тільки Я не розумію як мені цю супер інформацію використати щодо мамкиної квартири і заначки приготованої на роз’їзд в сумі 3235 дол і 25 центів США.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:56
Vlad442 написав:
- Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ???
- Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???
Влад, извините, но это ВСЕМ известно. Странно подобное от Вас читать. В первую очередь отказываются от товаров НЕ первой необходимости и длительного пользования (автомобили, недвижимость и т.д.), в конце идёт образование, медицина, товары первой необходимости (зубная паста, мыло и т.д.). Так идёт падение по экономическим секторам и потом в обратной последовательности восстановление. Пока человек не удовлетворит свои базовые потребности, он не будет покупать новый телефон, автомобиль. Если он не будет покупать новый автомобиль,то автопром не будет производить и работать на склад. Потом начинаются развлечения, путешествия. Пока не наступит это время - авиакомпании и туризм будут лежать и т.д. Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги.
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Richi
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:09
Amat написав:
Что-то последние страницы только какие-то личные перепалки....
А есть реальные новости с полей - проданные\купленные объекты ? Что там с ценами -
+\-, какой процент
?
с недавних пор на ветке это жесткий оффтоп, увы...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:14
Прохожий написав: Amat написав:
Что-то последние страницы только какие-то личные перепалки....
А есть реальные новости с полей - проданные\купленные объекты ? Что там с ценами -
+\-, какой процент
?
с недавних пор на ветке это жесткий оффтоп, увы...
пока никто не видит:
сколько Вы заработали на перепродажи трешки?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:36
zРадио написав: Первый написав:
Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
Вы напомнили мне хозяйку арендованной мной квартиры в ноябре 2008-го - она страстно убеждала, что ЕЕ квартира, в отличие от всех остальных, не подешевела и не подешевеет, поэтому ни о каком переводе и фиксации аренды в гривне по курсу 5 не может быть и речи
Естественно, послана была на следующий же день. Сколько пустовала ее прелесть не знаю, но в марте 2009-го еще звонила предлагала вернуться на моих условиях.
Ее тоже, как и вас, не интересовали эти макро- и микроэкономики...
Я задавал вам простой вопрос но так и не получил ответа
сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?
к чему эти простыни с цифрами?
вы гуру? риали?
так покажите ваши кейсы
во всяком случае до появления вас с виталианом тут так было принято...
а если мамкин оналитег то идите на...политическую ветку взад...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:43
proftpd66 написав: Прохожий написав: Amat написав:
Что-то последние страницы только какие-то личные перепалки....
А есть реальные новости с полей - проданные\купленные объекты ? Что там с ценами -
+\-, какой процент
?
с недавних пор на ветке это жесткий оффтоп, увы...
пока никто не видит:
сколько Вы заработали на перепродажи трешки?
у меня нет хорошего лимита на овернайт поэтому не могу завозить контрафактные кондомы из Китая и иметь 500% в месяц, довольствуюсь жалкими 40% годовых в уе
зы: кстати как там 2к на ЛУ возле Печерской, квартиранты все еще 5грн/мес платят или уже окна заколочены?
кстати могу купить за 30куе не глядя)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:45
Первый написав: adeges написав:
Цифри про що? Про борг США?
Нах ці цифри тут?
Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
1) скажите пожалуйста, какая связь падения башен в ньюйорке в сентябре 2001 и ростом цен в киеве начиная с сентября 2001 года
2) какое отношение имеет банкротство лиман бразерсв сентябре 2008 года с падением цен на недвижимость в киеве с октября 2008?
совпадение событий, имен и географических названий с реальными - случайны
Давайте обсудим почему упал леман в 2008 году. Я правильно понимаю? [/quote]
нет. не правильно. чудесным образом резкий рост цен в сентябре 2001 года в Киеве начался после теракта в США. как, почему и какие глубинные причины этого совпадения - дело десятое. это просто факт.
то же самое произошло в 2008 году. а еще раньше - в 1998 (азиатский кризис). что-то где то происходило в мире, а цены на недвижимость начинали расти или падать в Украине. это просто факт.
таким образом, нет оснований считать обсуждение любых глобальных экономических трендов, и конечно, экономических и финансовых фактов из жизни украины, оффтопом на этой ветке, потому что они исторически и существенно влияли на цены на КРЖН. как влияло открытие границ с ЕС и 10+ млрд переводов оттуда, а также рост доходов населения из-за этого
зы а узнать цены и тренды, можно просто зайдя на домик, благовест или любой другой ресурс. за 3 минуты
ззы и пока эти цены согласно домику и благовесту - практически на уровне начала 2020 года
зззы но их изменение будет определяться тем, что происходит с экономикой в мире и украине
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:45
Richi написав:
...Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги.
в Киеве это работает иначе. здесь вообще за 10-15 лет сформировался какой-то центр отмывания капиталов. в том числе - через недвижимость.
целые бригады казнокрадов и воров, плюс вся их свита, вкладываются в новострои, скупают вторичку или вообще девелопментом начинают заниматься. отмывают деньги и создают новый "легальный" денежный поток.
даже если завтра 40% арендаторов разорятся и свалят - это ничего не изменит. будут держать объекты пустыми и ничего не платить за их обслуживание.
потому что это их корова. пусть лохи платят.
условный владик, покупая однуху в эврике, считает себя элементом системы и что солнце светить будет вечно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:55
Первый написав:
Давайте обсудим почему упал леман в 2008 году. Я правильно понимаю? Давайте обсудим дефицит бюджета США за июнь 2020.
Давайте. Нах те киевские хрущи в ветке киевской недвижимости.
Кубометр за кубометром любой информации. Любой!
Меган Маркл идет в президент США.
У кардашьян ж*** сдулась. Будет больше есть.
Тесла прет. Айфон крутой.
Тема за темой супер. Вопрос нах они здесь?
На 3 сторінки срач на скільки впало чи не впало ВВП Китаю...
Тільки Я не розумію як мені цю супер інформацію використати щодо мамкиної квартири і заначки приготованої на роз’їзд в сумі 3235 дол і 25 центів США.
Понятно, щоб переконати, що буіттокадаражать, то растішки будуть дягнути навіть прихід марсіан на КРЖН з повними баками $$$.
А якщо навколо світ валиться, то в растішок "КРЖН - тиха гавань", і нема чого тягнути світові тенденції.
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