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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4799480048014802

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 140
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:04

:-(

Тема вмерла...
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Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:12

  adeges написав:таким образом, нет оснований считать обсуждение любых глобальных экономических трендов, и конечно, экономических и финансовых фактов из жизни украины, оффтопом на этой ветке, потому что они исторически и существенно влияли на цены на КРЖН.


100%. Пусть Первый на меня не обижается, но его подход напоминает вот это:

Зображення

PS: а насчет вашей стратегии в 2008-м - с кем ни бывает) Все совершают ошибки, и главное - что мы из них выносим. До 2008-го я тоже смотрел на все глазами жадного хомки, и только случай уберег меня тогда от крупной ошибки - долларового кредита на недешевое авто
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:19

  Прохожий написав:у меня нет хорошего лимита на овернайт поэтому не могу завозить контрафактные кондомы из Китая и иметь 500% в месяц, довольствуюсь жалкими 40% годовых в уе :twisted:

зы: кстати как там 2к на ЛУ возле Печерской, квартиранты все еще 5грн/мес платят или уже окна заколочены?
кстати могу купить за 30куе не глядя)


Вы купили по 75 и продали 125? сколько ушло на ремонт и рабочих? И своего личного времени? Это заняло 1 год или 2 года?

75к+30к ремонт . 105.

125-105= 20. 20% годовых в USD в год. И 10% годовых за 2 года.

или 75к+20к ремонт = 95к ?

=========================================

в ЛУ, совок, 2к, внезапно уехали и сразу приехали другое за 9к сняли и сказали что ремонт сами сделают :)
А airmax78 сам начинает делать ремонт
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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