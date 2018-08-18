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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:12
100%. Пусть Первый на меня не обижается, но его подход напоминает вот это:
PS: а насчет вашей стратегии в 2008-м - с кем ни бывает) Все совершают ошибки, и главное - что мы из них выносим. До 2008-го я тоже смотрел на все глазами жадного хомки, и только случай уберег меня тогда от крупной ошибки - долларового кредита на недешевое авто
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:19
Вы купили по 75 и продали 125? сколько ушло на ремонт и рабочих? И своего личного времени? Это заняло 1 год или 2 года?
75к+30к ремонт . 105.
125-105= 20. 20% годовых в USD в год. И 10% годовых за 2 года.
или 75к+20к ремонт = 95к ?
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в ЛУ, совок, 2к, внезапно уехали и сразу приехали другое за 9к сняли и сказали что ремонт сами сделают
А airmax78 сам начинает делать ремонт
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
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