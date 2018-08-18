RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48004801480248034804>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 141
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:04

:-(

Тема вмерла...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15558
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:19

  Прохожий написав:у меня нет хорошего лимита на овернайт поэтому не могу завозить контрафактные кондомы из Китая и иметь 500% в месяц, довольствуюсь жалкими 40% годовых в уе :twisted:

зы: кстати как там 2к на ЛУ возле Печерской, квартиранты все еще 5грн/мес платят или уже окна заколочены?
кстати могу купить за 30куе не глядя)


Вы купили по 75 и продали 125? сколько ушло на ремонт и рабочих? И своего личного времени? Это заняло 1 год или 2 года?

75к+30к ремонт . 105.

125-105= 20. 20% годовых в USD в год. И 10% годовых за 2 года.

или 75к+20к ремонт = 95к ?

=========================================

в ЛУ, совок, 2к, внезапно уехали и сразу приехали другое за 9к сняли и сказали что ремонт сами сделают :)
А airmax78 сам начинает делать ремонт
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3335
З нами з: 22.12.16
Подякував: 232 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:целые бригады казнокрадов и воров, плюс вся их свита, вкладываются в новострои, скупают вторичку или вообще девелопментом начинают заниматься. отмывают деньги и создают новый "легальный" денежный поток.

похоже на плачь пиявки аки "юрист" с болванками договоров который годами доил эти самые "бригады казнокрадов и воров, плюс вся их свита" а как дали пинка под зад за ненадобностью так и сопли по форуму распускает...
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 05.06.13
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:100%

ответ на мой простой вопрос будет?
"сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"

или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 05.06.13
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:54

Казочка на ніч з Вайбер-групи ;)

Гроші_ і_ інвестиції
(розповідь однієї жіночки)

Вчора спілкувалася з людиною, яка впевнена, що мати квартиру для здачі в оренди –це найкраща інвестиція. І вирішила сьогодні написати про це!

Заперечення цього факту я отримала ще у 2014 році, коли ми, живучі у своїй однокімнатній квартирі у Чернігові збирали ( відкладали із зарплати, щоб Ви не подумали, що на горОді вирощували, або хтось порозкидав, а ми збирали) на трикімнатну квартиру. Звичайно ж збирали не вдома під матрасом, а расфасовуючі у декілька банків (не більше 20 000грн у кожному). І ось накопичилася сумма, за яку можна було придбати однокімнатну квартиру, або навіть двокімнатну 50-ти квадратів. І ми з чоловіком сіли і підрахували, що зараз з грошей, що лежать у банку ми отримуємо 2500 грн/ місяць( і звичайно ж їх перекладаємо й далі, бо в нас велика ціль - 3- кімнатна квартира(inlove)),але якщо ми знімемо гроші і придбаємо житло для здачі в оренду, то максимум що ми можемо отримати щомісячно –це 1500грн/міс.
Питання: Де отримується більше прибутку і менше головного болю (бо за квартировинамачами треба слідкувати)???

Але ми зробили ще цікавіше – придбали бізнес, прибутковість якого нам обіцяли в 50000грн/ місяць. Звичайно ж я на собі відчула як легко гроші в бізнес вкласти і як важко звідти їх дістати.

Далі, ми продали свою квартиру в Чернігові і купили в Києві –голі стіни за 800 000грн,ще на 200 000грн. зробили ремонт. Інвестиція в 1000000грн. Припустимо, що ми купили її для здачі в оренду.
Порівняємо: мільйон, що лежить на депозиті дає нам (за нинішніми відсотками банків в середньому 12 % ( Аваль -9%, ПРиват -15%)) 120 000грн на рік, тобто 10 000грн /місяць, а мільйон, який вкладено в квартиру для зйому в нашому районі може давати 12000грн, хоча в старих районах і будинках ледве сягає відмітки 10000грн/міс. І все ніби Гарно, квартира виграЄ,(АЛЕ ми ж ці 10000грн проїдаємо і НЕ довготривало можемо насолоджуватись (бо люди у мільйонному Донецьку теж мали квартири для здачі в оренду.

А якщо цей мільйон на депозиті і ми НЕ знімаємо відсотки, то за 7 років він нам дасть 2 мільйони!!! Ось ТАК Олігархи мають по декілька квартир, БО МИСЛЯТЬ ДОВГОСТРОКОВО!!!
А скільки Вам необхідно років, щоб зібрати на квартиру? А потім «відбити» вкладені в неї гроші?
І чи Достатньо Ви дисципліновані, щоб не спокуситися на чарівне слово «АКЦІЯ»!

Тому пропоную вивчати надійні ДЕПОЗИТНІ місця, де можна інвестувати 25грн.щодня, а забирати, як мінімум через 5 років, щоб закласти ГАРНУ ЗВИЧКУ у себе і до цього привчати дітей! Бо ці інвестиції працюють на ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ! А ми ж хочемо жити в розвиненій та багатій державі?!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8244
З нами з: 19.10.15
Подякував: 525 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:54

:arrow:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 17 лип, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 05.06.13
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:06

  Прохожий написав:а как дали пинка под зад

с таким аналитическим умом вам надо работать в бюро прогнозов (с)
давай еще историй про 40% годовых в валюте.
на твоем этаже в Генезисе кирпич уже положили?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14838
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1991 раз.
Подякували: 4373 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:13

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:а как дали пинка под зад

с таким аналитическим умом вам надо работать в бюро прогнозов (с)
давай еще историй про 40% годовых в валюте.
на твоем этаже в Генезисе кирпич уже положили?

так расскажи нам как заключаются договора аренды коммерции
если не ошибаюсь был(рассказывал) в этом "спец", но вот незадача, вдруг кризис и оказалось что держатель "болванок" договоров никому не нужен...
пичаль...

кстати как там 7,5куе выведенных из БС через фонд? сколько акций Теслы купили?
давай историй, поржем... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 05.06.13
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:в ЛУ, совок, 2к, внезапно уехали и сразу приехали другое за 9к сняли и сказали что ремонт сами сделают

"интернет-магазин"?
закладками промышляют?
сколько скидки на "продукцию" дали?
:evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 05.06.13
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:16

  Прохожий написав:
  zРадио написав:100%

ответ на мой простой вопрос будет?
"сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"

или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?


Одну единственную купил для себя, где и живу! Но не спешите открывать шампанское. Лучше подумайте, какому сверхразуму пришло бы на ум задавать такой же вопрос экономисту Рубини, предсказавшему ипотечный кризис в США задолго до того, как это осознали тамошние профессионалы рынка???

Вы не подумайте, что я сравниваю масштаб фигур - нет, речь не об этом. Просто показываю лицом вашу манипуляцию!

К слову, пропаганда о том, что тренды рынка недвижимости понимают только те, кто на нем регулярно что-то покупает-продает - это дежурная рыловская уловка, призванная убедить простачков в том, что они должны слушать самоназначенных "профессионалов", и не задавать лишних вопросов...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6658
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2616 раз.
 
Профіль
4
5
3
  #<1 ... 48004801480248034804>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66, shapo і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1874, 1875, 1876
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18755 3081485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 20:19
Первый
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199213
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14399
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.