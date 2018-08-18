Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:54

Гроші_ і_ інвестиції

(розповідь однієї жіночки)



Вчора спілкувалася з людиною, яка впевнена, що мати квартиру для здачі в оренди –це найкраща інвестиція. І вирішила сьогодні написати про це!



Заперечення цього факту я отримала ще у 2014 році, коли ми, живучі у своїй однокімнатній квартирі у Чернігові збирали ( відкладали із зарплати, щоб Ви не подумали, що на горОді вирощували, або хтось порозкидав, а ми збирали) на трикімнатну квартиру. Звичайно ж збирали не вдома під матрасом, а расфасовуючі у декілька банків (не більше 20 000грн у кожному). І ось накопичилася сумма, за яку можна було придбати однокімнатну квартиру, або навіть двокімнатну 50-ти квадратів. І ми з чоловіком сіли і підрахували, що зараз з грошей, що лежать у банку ми отримуємо 2500 грн/ місяць( і звичайно ж їх перекладаємо й далі, бо в нас велика ціль - 3- кімнатна квартира(inlove)),але якщо ми знімемо гроші і придбаємо житло для здачі в оренду, то максимум що ми можемо отримати щомісячно –це 1500грн/міс.

Питання: Де отримується більше прибутку і менше головного болю (бо за квартировинамачами треба слідкувати)???



Але ми зробили ще цікавіше – придбали бізнес, прибутковість якого нам обіцяли в 50000грн/ місяць. Звичайно ж я на собі відчула як легко гроші в бізнес вкласти і як важко звідти їх дістати.



Далі, ми продали свою квартиру в Чернігові і купили в Києві –голі стіни за 800 000грн,ще на 200 000грн. зробили ремонт. Інвестиція в 1000000грн. Припустимо, що ми купили її для здачі в оренду.

Порівняємо: мільйон, що лежить на депозиті дає нам (за нинішніми відсотками банків в середньому 12 % ( Аваль -9%, ПРиват -15%)) 120 000грн на рік, тобто 10 000грн /місяць, а мільйон, який вкладено в квартиру для зйому в нашому районі може давати 12000грн, хоча в старих районах і будинках ледве сягає відмітки 10000грн/міс. І все ніби Гарно, квартира виграЄ,(АЛЕ ми ж ці 10000грн проїдаємо і НЕ довготривало можемо насолоджуватись (бо люди у мільйонному Донецьку теж мали квартири для здачі в оренду.



А якщо цей мільйон на депозиті і ми НЕ знімаємо відсотки, то за 7 років він нам дасть 2 мільйони!!! Ось ТАК Олігархи мають по декілька квартир, БО МИСЛЯТЬ ДОВГОСТРОКОВО!!!

А скільки Вам необхідно років, щоб зібрати на квартиру? А потім «відбити» вкладені в неї гроші?

І чи Достатньо Ви дисципліновані, щоб не спокуситися на чарівне слово «АКЦІЯ»!



Тому пропоную вивчати надійні ДЕПОЗИТНІ місця, де можна інвестувати 25грн.щодня, а забирати, як мінімум через 5 років, щоб закласти ГАРНУ ЗВИЧКУ у себе і до цього привчати дітей! Бо ці інвестиції працюють на ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ! А ми ж хочемо жити в розвиненій та багатій державі?!!!