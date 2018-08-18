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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:19
Вы купили по 75 и продали 125? сколько ушло на ремонт и рабочих? И своего личного времени? Это заняло 1 год или 2 года?
75к+30к ремонт . 105.
125-105= 20. 20% годовых в USD в год. И 10% годовых за 2 года.
или 75к+20к ремонт = 95к ?
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в ЛУ, совок, 2к, внезапно уехали и сразу приехали другое за 9к сняли и сказали что ремонт сами сделают
А airmax78 сам начинает делать ремонт
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
похоже на плачь пиявки аки "юрист" с болванками договоров который годами доил эти самые "бригады казнокрадов и воров, плюс вся их свита" а как дали пинка под зад за ненадобностью так и сопли по форуму распускает...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ответ на мой простой вопрос будет?
"сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"
или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:54
Казочка на ніч з Вайбер-групи ;)
Гроші_ і_ інвестиції
(розповідь однієї жіночки)
Вчора спілкувалася з людиною, яка впевнена, що мати квартиру для здачі в оренди –це найкраща інвестиція. І вирішила сьогодні написати про це!
Заперечення цього факту я отримала ще у 2014 році, коли ми, живучі у своїй однокімнатній квартирі у Чернігові збирали ( відкладали із зарплати, щоб Ви не подумали, що на горОді вирощували, або хтось порозкидав, а ми збирали) на трикімнатну квартиру. Звичайно ж збирали не вдома під матрасом, а расфасовуючі у декілька банків (не більше 20 000грн у кожному). І ось накопичилася сумма, за яку можна було придбати однокімнатну квартиру, або навіть двокімнатну 50-ти квадратів. І ми з чоловіком сіли і підрахували, що зараз з грошей, що лежать у банку ми отримуємо 2500 грн/ місяць( і звичайно ж їх перекладаємо й далі, бо в нас велика ціль - 3- кімнатна квартира(inlove)),але якщо ми знімемо гроші і придбаємо житло для здачі в оренду, то максимум що ми можемо отримати щомісячно –це 1500грн/міс.
Питання: Де отримується більше прибутку і менше головного болю (бо за квартировинамачами треба слідкувати)???
Але ми зробили ще цікавіше – придбали бізнес, прибутковість якого нам обіцяли в 50000грн/ місяць. Звичайно ж я на собі відчула як легко гроші в бізнес вкласти і як важко звідти їх дістати.
Далі, ми продали свою квартиру в Чернігові і купили в Києві –голі стіни за 800 000грн,ще на 200 000грн. зробили ремонт. Інвестиція в 1000000грн. Припустимо, що ми купили її для здачі в оренду.
Порівняємо: мільйон, що лежить на депозиті дає нам (за нинішніми відсотками банків в середньому 12 % ( Аваль -9%, ПРиват -15%)) 120 000грн на рік, тобто 10 000грн /місяць, а мільйон, який вкладено в квартиру для зйому в нашому районі може давати 12000грн, хоча в старих районах і будинках ледве сягає відмітки 10000грн/міс. І все ніби Гарно, квартира виграЄ,(АЛЕ ми ж ці 10000грн проїдаємо і НЕ довготривало можемо насолоджуватись (бо люди у мільйонному Донецьку теж мали квартири для здачі в оренду.
А якщо цей мільйон на депозиті і ми НЕ знімаємо відсотки, то за 7 років він нам дасть 2 мільйони!!! Ось ТАК Олігархи мають по декілька квартир, БО МИСЛЯТЬ ДОВГОСТРОКОВО!!!
А скільки Вам необхідно років, щоб зібрати на квартиру? А потім «відбити» вкладені в неї гроші?
І чи Достатньо Ви дисципліновані, щоб не спокуситися на чарівне слово «АКЦІЯ»!
Тому пропоную вивчати надійні ДЕПОЗИТНІ місця, де можна інвестувати 25грн.щодня, а забирати, як мінімум через 5 років, щоб закласти ГАРНУ ЗВИЧКУ у себе і до цього привчати дітей! Бо ці інвестиції працюють на ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ! А ми ж хочемо жити в розвиненій та багатій державі?!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:54
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 17 лип, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:06
с таким аналитическим умом вам надо работать в бюро прогнозов (с)
давай еще историй про 40% годовых в валюте.
на твоем этаже в Генезисе кирпич уже положили?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:13
так расскажи нам как заключаются договора аренды коммерции
если не ошибаюсь был(рассказывал) в этом "спец", но вот незадача, вдруг кризис и оказалось что держатель "болванок" договоров никому не нужен...
пичаль...
кстати как там 7,5куе выведенных из БС через фонд? сколько акций Теслы купили?
давай историй, поржем...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"интернет-магазин"?
закладками промышляют?
сколько скидки на "продукцию" дали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:16
Одну единственную купил для себя, где и живу! Но не спешите открывать шампанское. Лучше подумайте, какому сверхразуму пришло бы на ум задавать такой же вопрос экономисту Рубини, предсказавшему ипотечный кризис в США задолго до того, как это осознали тамошние профессионалы рынка???
Вы не подумайте, что я сравниваю масштаб фигур - нет, речь не об этом. Просто показываю лицом вашу манипуляцию!
К слову, пропаганда о том, что тренды рынка недвижимости понимают только те, кто на нем регулярно что-то покупает-продает - это дежурная рыловская уловка, призванная убедить простачков в том, что они должны слушать самоназначенных "профессионалов", и не задавать лишних вопросов...
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