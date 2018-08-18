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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:19
Вы купили по 75 и продали 125? сколько ушло на ремонт и рабочих? И своего личного времени? Это заняло 1 год или 2 года?
75к+30к ремонт . 105.
125-105= 20. 20% годовых в USD в год. И 10% годовых за 2 года.
или 75к+20к ремонт = 95к ?
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в ЛУ, совок, 2к, внезапно уехали и сразу приехали другое за 9к сняли и сказали что ремонт сами сделают
А airmax78 сам начинает делать ремонт
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
похоже на плачь пиявки аки "юрист" с болванками договоров который годами доил эти самые "бригады казнокрадов и воров, плюс вся их свита" а как дали пинка под зад за ненадобностью так и сопли по форуму распускает...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ответ на мой простой вопрос будет?
"сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"
или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:13
так расскажи нам как заключаются договора аренды коммерции
если не ошибаюсь был(рассказывал) в этом "спец", но вот незадача, вдруг кризис и оказалось что держатель "болванок" договоров никому не нужен...
пичаль...
кстати как там 7,5куе выведенных из БС через фонд? сколько акций Теслы купили?
давай историй, поржем...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"интернет-магазин"?
закладками промышляют?
сколько скидки на "продукцию" дали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:16
Одну единственную купил для себя, где и живу! Но не спешите открывать шампанское. Лучше подумайте, какому сверхразуму пришло бы на ум задавать такой же вопрос экономисту Рубини, предсказавшему ипотечный кризис в США задолго до того, как это осознали тамошние профессионалы рынка???
Вы не подумайте, что я сравниваю масштаб фигур - нет, речь не об этом. Просто показываю лицом вашу манипуляцию!
К слову, пропаганда о том, что тренды рынка недвижимости понимают только те, кто на нем регулярно что-то покупает-продает - это дежурная рыловская уловка, призванная убедить простачков в том, что они должны слушать самоназначенных "профессионалов", и не задавать лишних вопросов...
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:18
да нормально историй было.
только ты, как увидел скрин из int.brokers, сразу сдулся. как обычно.
напомнить что именно ты тогда сморозил?
зато твоих историй никто не видел. кроме слов, конечно, про 40% годовых.
а, еще про Генезис была история. забыл совсем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:22
форумчане видели кейсы, Я озвучивал в свое время
извини но для тебя повторять не буду, при желании архив и поиск в помощь, "рукописи не горят"...
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 17 лип, 2020 23:25, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:23
сам удивился.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
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