Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:39

zРадио написав: 100% 100%

"сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"

ответ на мой простой вопрос будет?или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?