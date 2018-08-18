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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:25
zРадио написав: Прохожий написав:
ответ на мой простой вопрос будет?"сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"
или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?
Одну единственную купил для себя, где и живу! Но не спешите открывать шампанское. Лучше подумайте, какому сверхразуму пришло бы на ум задавать такой же вопрос экономисту Рубини, предсказавшему ипотечный кризис в США задолго до того, как это осознали тамошние профессионалы рынка???
Вы не подумайте, что я сравниваю масштаб фигур - нет, речь не об этом. Просто показываю лицом вашу манипуляцию!
К слову, пропаганда о том, что тренды рынка недвижимости понимают только те, кто на нем регулярно что-то покупает-продает - это дежурная рыловская уловка, призванная убедить простачков в том, что они должны слушать самоназначенных "профессионалов", и не задавать лишних вопросов...
Мне тоже непонятно чему можно научиться на покупке и продаже квартир. С 1990 по 2006 пару раз продавал и покупал квартиры и один раз дом себе и матери. И что,это считается низкой квалификацией в вашем табели о рангах?
Из всех сделок вынес только один вывод - не иметь дело с риэлторами.
В середине 90-х пару лет сдавал свою лишнюю однокомнатную на Ю. Борщаговке за смешные по нынешним временам деньги.
Хотя перебрал 3-и категории арендаторов разочаровался во всех и перестал этим заниматься
Востаннє редагувалось shapo
в П'ят 17 лип, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:26
Прохожий написав:
форумчане видели кейсы, Я озвучивал в свое время
я читал твои слова про однуху в Мираксе и однуху в Генезисе.
сумма инвестиций максимум сотка.
ок, еще пару вложений, пусть столько же.
две сотни.
да хоть три.
и биток американский с аукциона.
а поведение, как будто твоя фамилия Хорошковский.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:29
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
100%
ответ на мой простой вопрос будет?"сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"
или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?
Одну единственную купил для себя, где и живу! Но не спешите открывать шампанское. Лучше подумайте, какому сверхразуму пришло бы на ум задавать такой же вопрос экономисту Рубини, предсказавшему ипотечный кризис в США задолго до того, как это осознали тамошние профессионалы рынка???
Вы не подумайте, что я сравниваю масштаб фигур - нет, речь не об этом. Просто показываю лицом вашу манипуляцию!
К слову, пропаганда о том, что тренды рынка недвижимости понимают только те, кто на нем регулярно что-то покупает-продает - это дежурная рыловская уловка, призванная убедить простачков в том, что они должны слушать самоназначенных "профессионалов", и не задавать лишних вопросов...
ответьте на простой вопрос
чем ваши простыни помогают лично вам?
сколько лично вы заработали на КРЖН(а это тема ветки)
вы покупаете?
продаете?
или какую(для кого) информацию вы тут вещаете?
зы: видел Охрименко выходящего из метро, помятый китайский плащик и стоптанные туфли, но оналитег, какими цифрами и графиками ворочает...
смешные вы...
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 17 лип, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:31
Прохожий написав:
извини но для тебя повторять не буду, при желании архив и поиск в помощь, "рукописи не горят"...
какая разница, что было в рукописях 10 лет назад?
ты мог всё пропить и просрать, или на тёлок слиться.
важно, что есть сейчас.
ты спросил, вложился ли я в акции? показал тебе скрин. но тебе скринов мало, правда?
зато свои слова подтвердить ничем не можешь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:32
airmax78
ты покажешь фотографии?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:36
Yuri_T написав: Прохожий написав:
извини но для тебя повторять не буду, при желании архив и поиск в помощь, "рукописи не горят"...
какая разница, что было в рукописях 10 лет назад?
ты мог всё пропить и просрать, или на тёлок слиться.
важно, что есть сейчас.
ты спросил, вложился ли я в акции? показал тебе скрин. но тебе скринов мало, правда?
зато свои слова подтвердить ничем не можешь.
а чё там в скринах было то?
7куе?
бгг, пеши исчо "юрист"
и попутно расскажи где живешь(в каком хруще), на чем ездишь?
Я тебе при желании выложу фотку пачек больше чем ты видел в своей жизни на фоне экрана форума
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 17 лип, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:37
Yuri_T написав:
ты мог всё пропить и просрать, или на тёлок слиться.
Это святое
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:38
Прохожий написав:
Я тебе при желании выложу фотку пачек больше чем ты видел в своей жизни на фоне экрана форума
так выкладывай, если есть что показать.
одни слова.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:41
proftpd66 написав:airmax78
ты покажешь фотографии?
Да, сейчас по-лучше выберу.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:42
Yuri_T написав: Прохожий написав:
Я тебе при желании
выложу фотку пачек больше чем ты видел в своей жизни на фоне экрана форума
так выкладывай, если есть что показать.
одни слова.
желания нет, лень...
а мож фотку ЧР21 или Ультис запилить?
апд: забрось Уне 100грн на карту тогда точно запилю)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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