Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:ответ на мой простой вопрос будет? "сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"
или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?
Одну единственную купил для себя, где и живу! Но не спешите открывать шампанское. Лучше подумайте, какому сверхразуму пришло бы на ум задавать такой же вопрос экономисту Рубини, предсказавшему ипотечный кризис в США задолго до того, как это осознали тамошние профессионалы рынка???
Вы не подумайте, что я сравниваю масштаб фигур - нет, речь не об этом. Просто показываю лицом вашу манипуляцию!
К слову, пропаганда о том, что тренды рынка недвижимости понимают только те, кто на нем регулярно что-то покупает-продает - это дежурная рыловская уловка, призванная убедить простачков в том, что они должны слушать самоназначенных "профессионалов", и не задавать лишних вопросов...
Мне тоже непонятно чему можно научиться на покупке и продаже квартир. С 1990 по 2006 пару раз продавал и покупал квартиры и один раз дом себе и матери. И что,это считается низкой квалификацией в вашем табели о рангах? Из всех сделок вынес только один вывод - не иметь дело с риэлторами. В середине 90-х пару лет сдавал свою лишнюю однокомнатную на Ю. Борщаговке за смешные по нынешним временам деньги. Хотя перебрал 3-и категории арендаторов разочаровался во всех и перестал этим заниматься
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 17 лип, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз.
ответ на мой простой вопрос будет? "сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"
или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?
Одну единственную купил для себя, где и живу! Но не спешите открывать шампанское. Лучше подумайте, какому сверхразуму пришло бы на ум задавать такой же вопрос экономисту Рубини, предсказавшему ипотечный кризис в США задолго до того, как это осознали тамошние профессионалы рынка???
Вы не подумайте, что я сравниваю масштаб фигур - нет, речь не об этом. Просто показываю лицом вашу манипуляцию!
К слову, пропаганда о том, что тренды рынка недвижимости понимают только те, кто на нем регулярно что-то покупает-продает - это дежурная рыловская уловка, призванная убедить простачков в том, что они должны слушать самоназначенных "профессионалов", и не задавать лишних вопросов...
ответьте на простой вопрос чем ваши простыни помогают лично вам? сколько лично вы заработали на КРЖН(а это тема ветки) вы покупаете? продаете? или какую(для кого) информацию вы тут вещаете?
зы: видел Охрименко выходящего из метро, помятый китайский плащик и стоптанные туфли, но оналитег, какими цифрами и графиками ворочает... смешные вы...
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 17 лип, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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