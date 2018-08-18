Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:ответ на мой простой вопрос будет? "сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"
или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?
Одну единственную купил для себя, где и живу! Но не спешите открывать шампанское. Лучше подумайте, какому сверхразуму пришло бы на ум задавать такой же вопрос экономисту Рубини, предсказавшему ипотечный кризис в США задолго до того, как это осознали тамошние профессионалы рынка???
Вы не подумайте, что я сравниваю масштаб фигур - нет, речь не об этом. Просто показываю лицом вашу манипуляцию!
К слову, пропаганда о том, что тренды рынка недвижимости понимают только те, кто на нем регулярно что-то покупает-продает - это дежурная рыловская уловка, призванная убедить простачков в том, что они должны слушать самоназначенных "профессионалов", и не задавать лишних вопросов...
Мне тоже непонятно чему можно научиться на покупке и продаже квартир. С 1990 по 2006 пару раз продавал и покупал квартиры и один раз дом себе и матери. И что,это считается низкой квалификацией в вашем табели о рангах? Из всех сделок вынес только один вывод - не иметь дело с риэлторами. В середине 90-х пару лет сдавал свою лишнюю однокомнатную на Ю. Борщаговке за смешные по нынешним временам деньги. Хотя перебрал 3-и категории арендаторов разочаровался во всех и перестал этим заниматься
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 17 лип, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз.
ответ на мой простой вопрос будет? "сколько квартир лично вы купили/продали на КРЖН что позволяете себе поучать форумчан вдруг появившись на ветке?"
или простыни цифр и графиков от попугая как обычно?
Одну единственную купил для себя, где и живу! Но не спешите открывать шампанское. Лучше подумайте, какому сверхразуму пришло бы на ум задавать такой же вопрос экономисту Рубини, предсказавшему ипотечный кризис в США задолго до того, как это осознали тамошние профессионалы рынка???
Вы не подумайте, что я сравниваю масштаб фигур - нет, речь не об этом. Просто показываю лицом вашу манипуляцию!
К слову, пропаганда о том, что тренды рынка недвижимости понимают только те, кто на нем регулярно что-то покупает-продает - это дежурная рыловская уловка, призванная убедить простачков в том, что они должны слушать самоназначенных "профессионалов", и не задавать лишних вопросов...
ответьте на простой вопрос чем ваши простыни помогают лично вам? сколько лично вы заработали на КРЖН(а это тема ветки) вы покупаете? продаете? или какую(для кого) информацию вы тут вещаете?
зы: видел Охрименко выходящего из метро, помятый китайский плащик и стоптанные туфли, но оналитег, какими цифрами и графиками ворочает... смешные вы...
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 17 лип, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442 написав: - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ??? - Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???
Ггг, а вот чтобы понять эти связи, Влад, и необходимо аналитическое мышление, отсутствующее у вас, а не меня Статистики и социологии обо всем на свете не бывает. Вот тут и возникает потребность в дедукции и смелости делать обоснованные допущения (assumptions)
Я привел эти примеры, чтобы проиллюстрировать, что жизнь сложней, чем двухходовочка (на уровне которой вы ее воспринимаете). Это даже не композиция, это партия, в которой может произойти все что угодно и не всегда истинные мотивы лежат на поверхности.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 18 лип, 2020 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:3,2% это по результатам полугодия? Не квартал в годовом исчислении? Вы уверены?
Я всегда уверен в цифрах, которые даю. 2-й квартал в годовом исчислении: China reported that the country’s GDP grew by 3.2% in the second quarter of this year, compared to a year ago — beating analysts’ expectations and rebounding from the first quarter’s contraction. https://www.cnbc.com/2020/07/16/china-e ... 0-gdp.html
Вы же статистик... Если цены пошли в рост к докарантинному уровню, то нужно брать ВВП за полгода, а не за 2-ой квартал. Иначе цифра 3,2 ни о чем. Поняли свою ошибку?
Прохожий написав:ответьте на простой вопрос чем ваши простыни помогают лично вам? сколько лично вы заработали на КРЖН(а это тема ветки) вы покупаете? продаете? или какую(для кого) информацию вы тут вещаете?
Нет, мы так не будем строить дискуссию! Я вам ответил. Теперь вы мне ответите, или пойдете с вашими вопросами лесом.
Сколько инвестиционных кейсов у вас за плечами, на что смотрите, принимая решения об инвестировании, как оцениваете текущую приведенную стоимость (или ваш "простяцкий" аналог - возвратность/рост стоимости приобретаемого актива), на каком этапе выходите и фиксируете прибыль, как формируете портфель (если формируете) и как делаете пост-оценку сколько заработали.
Прохожий написав:зы: видел Охрименко выходящего из метро, помятый китайский плащик и стоптанные туфли, но оналитег, какими цифрами и графиками ворочает... смешные вы...
Еще одна рыловская уловка - сравнить человека, смеющего говорить о дешевее, с каким-то лузером, намекая на то, что на понижение могут играть только те, у кого денег нет
Vlad442 написав:Что произошло в Китае. ВВП в 1 квартале упал, цены замешкались. ВВП вернулся к минимальному росту, начался ажиотаж. Насколько я вижу, мы идем по стопам Китая с некоторым отставанием.
Да, с некоторым отставанием - 4 квартала Первый по счету квартал, который покажет у нас рост в годовом исчислении с момента начала кризиса согласно прогноза МВФ - Q2 2021.
Но есть еще мааааленький нюанс - к 2019-му и в 2021-м, и в 2022-м и даже в 2023-м у нас все еще будет минус! А в Китае плюс к 2019-му - уже во 2-м кв. 2020-го
Следовательно, к росту на низкой базе мы перейдем в 5-м квартале от начала кризиса, а к росту по отношению к предкризисному уровню 2019-го - в 14-15-м квартале от начала кризиса.
Vlad442 написав:Параллели более чем уместны.
Надеюсь, сами откажетесь от этих слов, прочитав пояснение выше. Иначе просто глупо выглядит. Не доводите дискуссию до фарса - где Украина, и где Китай!
Согласно прогноза... Никто не знает будущего. Вы прогнозируете -40%, я прогнозирую, что ниже дна апрельских цен мы не пойдем, МВФ прогнозирует что-то свое. При этом ни на свой прогноз, ни на прогноз МВФ вы не готовы поставить реальные метры. Сыграть на понижение.
Про Китай. Китай там, мы тут. Чужой всегда толще. Пора отказываться от комплекса неполноценности, что там все всегда хорошо, а у нас все всегда плохо. Или выучить китайский (для человека с мозгами это не сложно) и переехать жить в Китай.