Richi написав:

Vlad442 написав: - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ???

- Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ??? - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ???- Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???

Влад, извините, но это ВСЕМ известно. Странно подобное от Вас читать. В первую очередь отказываются от товаров НЕ первой необходимости и длительного пользования (автомобили, недвижимость и т.д.), в конце идёт образование, медицина, товары первой необходимости (зубная паста, мыло и т.д.). Так идёт падение по экономическим секторам и потом в обратной последовательности восстановление. Пока человек не удовлетворит свои базовые потребности, он не будет покупать новый телефон, автомобиль. Если он не будет покупать новый автомобиль,то автопром не будет производить и работать на склад. Потом начинаются развлечения, путешествия. Пока не наступит это время - авиакомпании и туризм будут лежать и т.д. Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги.