Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:.. Ты Маугли, воспитанный кремлёвскими мозгомойками. Развал плановой экономики ничему не научил вас, детей ватного леса? Укрпроизводитпль это хорошо только если он конкурентеый везде, Ане только под прикрытием местных пошлин
вообще не вижу связи башен Кремля с производством товаров на Украине. Защиту пошлинами применяют в разной степени все, возьмите, как пример, торговые войны США и Китая. Приплело сюда еще плановую экономику - к чему это? Не будет производства - не будет людей, которые будут все равно работать на производствах, но только уже в польшах. Все же не стоит в 5ницу начинать бухать с обеда - почки не выдержат
А вы прямо бросаетесь на защиту РФ, вот так сразу Тоже не бухайте.
По факту, местное производство должно быть. Должно быть конкурентноспособным, чтобы не было ситуации, когда отечественное говно впаривают по цене импорта
Отсыл к РФ вполне понятен. РФ - правоприемница СССР В СССР тоже было производство. Производили переработку металла на стружку и древесины на опилки. Клеили танчики Предсказуемо загнулось
Производство должно выпускать качественный продукт, а не быть производством ради производства
Несколько месяцев назад приводили ссылку на нудную книгу про богатые страны, копирование, протекционизм. Почитал. Посыл такой - бедные копируют богатых и защищают своих, которые в условиях свободного рынка умрут, так как богатые страны потому и богатые, что делают лучше. Растят своих производителей в теплице и потом выпускают в мир. С одной стороны вы не правы. Местного производителя нужно защищать и дотировать. С другой стороны правы. Если автопром сдох (даже в теплице), то нужно его выкинуть и на его месте посадить (тратить деньги) что-то другое.
Первый написав:Повірте, власник теплового лампового хруща перед виставити ціну не звіряється з казначейством сша
Вы напомнили мне хозяйку арендованной мной квартиры в ноябре 2008-го - она страстно убеждала, что ЕЕ квартира, в отличие от всех остальных, не подешевела и не подешевеет, поэтому ни о каком переводе и фиксации аренды в гривне по курсу 5 не может быть и речи
Естественно, послана была на следующий же день. Сколько пустовала ее прелесть не знаю, но в марте 2009-го еще звонила предлагала вернуться на моих условиях.
Ее тоже, как и вас, не интересовали эти макро- и микроэкономики...
Я без всякой макроэкономики зафиксировал в 2008 арендаторам гривневую цену, а потом повышал по мере того как цены отыгрывали падение. Или пересдавал по новой цене. Для такой простой вещи не нужно стоить сложные модели и пытаться объять необъятное. Причина проблем хозяйки совсем не в том, что она не гуглила статистику, а в том, что у нее не было достаточно мозгов чтобы заниматься даже таким несложным бизнесом как сдача жилой недвижимости в аренду.
Vlad442 написав: - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ??? - Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???
Влад, извините, но это ВСЕМ известно. Странно подобное от Вас читать. В первую очередь отказываются от товаров НЕ первой необходимости и длительного пользования (автомобили, недвижимость и т.д.), в конце идёт образование, медицина, товары первой необходимости (зубная паста, мыло и т.д.). Так идёт падение по экономическим секторам и потом в обратной последовательности восстановление. Пока человек не удовлетворит свои базовые потребности, он не будет покупать новый телефон, автомобиль. Если он не будет покупать новый автомобиль,то автопром не будет производить и работать на склад. Потом начинаются развлечения, путешествия. Пока не наступит это время - авиакомпании и туризм будут лежать и т.д. Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги.
Я уже написал, что жизнь сложнее. Недвижимость товар первой необходимости, поэтому не стоит ее ставить механически на одну полку с машинами и айфонами. Пример. Условный Сержик снимал и копил на ТТ. Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли. Ушел из аренды, можно спокойно идти на более простую работу - на еду всегда хватит.
Vlad442 написав:Вы же статистик... Если цены пошли в рост к докарантинному уровню, то нужно брать ВВП за полгода, а не за 2-ой квартал. Иначе цифра 3,2 ни о чем. Поняли свою ошибку?
Я не статистик, вы что-то путаете. Я читаю и анализирую статистику, а не формирую ее - это не узкая специализация, это делают в том числе главы государств и корпораций.
И вам рекомендую читать статистику, в дополнении к художественной литературе, даже столь уважаемой как WSJ. Кстати, в статье я не припоминаю о восстановлении цен к докарантинному уровню . Там было о возобновлении роста после карантинного падения. Впрочем, даже это - натяжка журналистов.
С января цены на недвижимость в Китае снизились на процент и никуда пока не спешат расти - просто перестали падать... Первичка, по крайней мере. Данные в юанях, но обменный курс к доллару тот же, что был 1 января - 6,99.
Vlad442 написав:Для такой простой вещи не нужно стоить сложные модели и пытаться объять необъятное. Причина проблем хозяйки совсем не в том, что она не гуглила статистику, а в том, что у нее не было достаточно мозгов чтобы заниматься даже таким несложным бизнесом как сдача жилой недвижимости в аренду.
То, что вы описали, называется "был бы я вчера такой умный, как моя Сара сегодня" Переводя опыт того кризиса в этот, мы сейчас не в ноябре 2008-го, а в мае-июне!
В то время без "helicopter view" и более смышленный вы, и менее смышленная моя хозяйка в унисон талдычили о вечном дорожае!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 18 лип, 2020 01:15, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:И вам рекомендую читать статистику, в дополнении к художественной литературе, даже столь уважаемой как WSJ.
Хорошо, почитаю. А вы пока подберите мне, пожалуйста, вариант получше взамен трешки с ремонтом от застройщика в Эврике за 80 плюс налоги, которую условный я не купил, наслушавшись про падение. Сейчас бы уже закончил ремонт за 5 тыс и получил на руки залог 14 тыс, который отправил бы на гривнедепо, и за первый месяц 14 тыс. Покажите что человек, в ожидании обвала просидевший в кэше с марта-апреля, не лох.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 18 лип, 2020 01:24, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:В то время без "helicopter view" и более смышленный вы, и менее смышленная моя хозяйка талдычили о вечном дорожае!
В то время я без всякого helicopter view переводил все что можно в бакс и активно мониторил цены РН. Поэтому летом 2009 очень хорошо откупился на всю котлету, а осенью случился рост и повыгребали весь летний оверпрайс. Кстати, простой опыт 2009 позволил увидеть тенденции и потом прокатиться на гривнедепо и валютных горках в 2017-18. Для того чтобы понимать как и куда течет река не нужно быть бакалавром в гидродинамике.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 18 лип, 2020 01:22, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:В то время без "helicopter view" и более смышленный вы, и менее смышленная моя хозяйка талдычили о вечном дорожае!
В то время я без всякого helicopter view переводил все что можно в бакс и активно мониторил цены РН. Поэтому летом 2009 очень хорошо откупился на всю котлету, а осенью случился рост и повыгребали весь летний оверпрайс.
А я понимаю, конечно, что джентльменам верят на слово, но можем ли мы как-нибудь проверить этот блестящий кейс дальновидности? Правда, все равно это вряд ли объяснит, куда она сейчас подевалась