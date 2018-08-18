Додано: Суб 18 лип, 2020 02:45

Vlad442 написав: Richi написав: Влад, извините, но это ВСЕМ известно. Странно подобное от Вас читать. В первую очередь отказываются от товаров НЕ первой необходимости и длительного пользования (автомобили, недвижимость и т.д.), в конце идёт образование, медицина, товары первой необходимости (зубная паста, мыло и т.д.). Так идёт падение по экономическим секторам и потом в обратной последовательности восстановление. Пока человек не удовлетворит свои базовые потребности, он не будет покупать новый телефон, автомобиль. Если он не будет покупать новый автомобиль,то автопром не будет производить и работать на склад. Потом начинаются развлечения, путешествия. Пока не наступит это время - авиакомпании и туризм будут лежать и т.д. Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги. Влад, извините, но это ВСЕМ известно. Странно подобное от Вас читать. В первую очередь отказываются от товаров НЕ первой необходимости и длительного пользования (автомобили, недвижимость и т.д.), в конце идёт образование, медицина, товары первой необходимости (зубная паста, мыло и т.д.). Так идёт падение по экономическим секторам и потом в обратной последовательности восстановление. Пока человек не удовлетворит свои базовые потребности, он не будет покупать новый телефон, автомобиль. Если он не будет покупать новый автомобиль,то автопром не будет производить и работать на склад. Потом начинаются развлечения, путешествия. Пока не наступит это время - авиакомпании и туризм будут лежать и т.д. Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги.

Я уже написал, что жизнь сложнее. Недвижимость товар первой необходимости, поэтому не стоит ее ставить механически на одну полку с машинами и айфонами.

Пример. Условный Сержик снимал и копил на ТТ. Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли. Ушел из аренды, можно спокойно идти на более простую работу - на еду всегда хватит. Я уже написал, что жизнь сложнее. Недвижимость товар первой необходимости, поэтому не стоит ее ставить механически на одну полку с машинами и айфонами.Пример.. Ушел из аренды, можно спокойно идти на более простую работу - на еду всегда хватит.

Может кто-то и копит на условный Тетрис, проживая при этом на съемной квартире, но я лично таких случаев не знаю и в моем мозгу такое не укладывается.Обычно тот, кто покупает Тетрис - он вообще вряд ли знаком со словом "копить", он просто достает из сейфа нужную сумму и покупает. А если кто и копит на дорогое жилье, он живет УЖЕ в своем жилье, только попроще. Может еще быть комбинация: коплю на Тетрис-имею свое, но мне не подходящее, его сдаю-на эти деньги с доплатой снимаю получше. И если с доходами этого жаждущего Тетриса что-то случается, то Тетрис в любом случае отменится. И хрущик не купится, ибо не нужен.Вариант второй - человек копит на свое первое жилье(обычно это не дорогое). Живет на съемной и копит. Если он копит, то явно не учитель в школе, он чем-то занимается. По Вашей логике, при потере дохода он тут же должен собрать все имеющееся и кинуть в бетон(на что хватает)? Не верю. Сыграет страх остаться бедным водителем трамвая. Пока есть некая сумма денег, то ты все еще имеешь возможность ребутнуть заново бизнес, а сидя в купленной квартире попроще(но без денег), этого уже не сделаешь. Особенно глупо кидаться ему в бетон с последними деньгами помня о кризисах 1998, 2008, 2014 годов, после которых бетон ВСЕГДА дешевел с пиком через год-два . Может быть сейчас и не тот компот, но то, как было тогда, не наталкивает на мысль о грядущем дорожае.Недвижимость(жилье) - это базовая необходимость, безусловно. Человеку где-то надо жить. Только не обязательно это должно быть СВОЕ жилье. И не обязательно в Киеве.