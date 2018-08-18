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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лип, 2020 03:57
airmax78, она тебя любит за деньги или по любви?
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http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 18 лип, 2020 08:18
До выставочного, 15 мин на маршрутке через наружную, 15 минут садами и 20 кгрн квадрат на 3ьем этаже. Великолепные дома посреди ничего. Да что же движет людьми...
ПС
Проезжая мимо Диаданса появилось стойкое чувство, что тем очень сильно снизился.
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