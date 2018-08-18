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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4802480348044805

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 141
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 03:57

airmax78, она тебя любит за деньги или по любви? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:18

  remark написав:Для любителей за Окружной.
https://youtu.be/lCKAWWZQ_QM

До выставочного, 15 мин на маршрутке через наружную, 15 минут садами и 20 кгрн квадрат на 3ьем этаже. Великолепные дома посреди ничего. Да что же движет людьми...

ПС
Проезжая мимо Диаданса появилось стойкое чувство, что тем очень сильно снизился.
hume
 
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  #<1 ... 4802480348044805
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