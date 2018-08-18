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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лип, 2020 03:57
airmax78, она тебя любит за деньги или по любви?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 18 лип, 2020 08:18
До выставочного, 15 мин на маршрутке через окружную, 15 минут садами и 20 кгрн квадрат на 3ьем этаже. Великолепные дома посреди ничего. Да что же движет людьми...
ПС
Проезжая мимо Диаданса появилось стойкое чувство, что тем очень сильно снизился.
Востаннє редагувалось hume в Суб 18 лип, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 лип, 2020 09:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Щось подумалось - якщо б Флаймен знав би хоч на третину те, що знають ці чуваки(бо наполегливо все вивчали, а не на форумах штани протирали) - то б він точно не скуповував би землянки - ой, підвали, а вже б придбав хоч пів стояка в Рибальському і здавав би каяки Максікам
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:09
А з цього місця, будь ласка, більш детальніше?
Просто цікаво, чи юрій-т виявиться джентльменом, чи ушльопком?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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