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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лип, 2020 03:57
airmax78, она тебя любит за деньги или по любви?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 18 лип, 2020 08:18
До выставочного, 15 мин на маршрутке через окружную, 15 минут садами и 20 кгрн квадрат на 3ьем этаже. Великолепные дома посреди ничего. Да что же движет людьми...
ПС
Проезжая мимо Диаданса появилось стойкое чувство, что тем очень сильно снизился.
Востаннє редагувалось hume в Суб 18 лип, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 лип, 2020 09:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Щось подумалось - якщо б Флаймен знав би хоч на третину те, що знають ці чуваки(бо наполегливо все вивчали, а не на форумах штани протирали) - то б він точно не скуповував би землянки - ой, підвали, а вже б придбав хоч пів стояка в Рибальському і здавав би каяки Максікам
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:09
А з цього місця, будь ласка, більш детальніше?
Просто цікаво, чи юрій-т виявиться джентльменом, чи ушльопком?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:36
Кинул вырезки из сканов правоустанавливающих в личку. Прошу не выкладывать инфо в общей ветке.
По поводу дальновидности, в чем с ней у меня проблемы сейчас? Что я утверждаю (как и большинство тех на этой ветке, кого записали в "растишки"), что предпосылок для драматического падения, сравнимого с 2014, нет?
Была небольшая просадка, может будет еще небольшая коррекция. Вряд ли будет рост, если считать от уровней января-февраля 2020, но и минус 20-40% это слишком. В прошлый раз, когда это произошло, вы помните, что было.
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:59
курите архив ветки, там есть много информации со времен когда тут обсуждался КРЖН а не госдолг США и динамика ВВП Китая...
или вам подготовить презентацию и семинар?)
кстати, в отличии от вас, теоретика, загаживающего ветку простынями графиков Рубини ставил на свои прогнозы немалые реальные деньги
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:15
Если не секрет сколько максимум квартир или офисов у вас были в обороте и какой минимальный промежуток времени прошел от покупки до продажи?
Желательно не брать период 2005-2008гг когда в этом участвовали многие.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:21
Слив засчитан. Больше я на ваши провокационные вопросы не отвечаю
Повторюсь, я не сравнивал себя с Рубини. Тем не менее, даже если вы сравнили, это не дает вам право на откровенную ложь!
Net wotrh Рубини оценивается от 1 до 5 млн долларов, что для 62-летнего профессора престижной бизнес-школы, автора публикаций и книг, а также экономического консультанта и советника - более, чем скромно. Какие уж там "ставки немалых денег" на обвал ипотечного пузыря...
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:30
Спасибо, я посмотрел и удалил. Я приватность уважаю. Но это не подтверждает дальновидности, о которой мы говорили. Купить в 2009-м мог любой, копивший в 2006-2008, но не потянувший тех цен... Я рассчитывал на пруф продажи перед коллапсом, а не покупки после него)
Помню. Чисто экономически в этот раз просадка будет лишь слегка меньшей, чем в прошлый. А политический фактор, действительно, тяжело оцифровать...
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:36
Существует глобальный стандарт классификации отраслей, разработанный GICS (Global Industry Classification Standard), который отражает современную структуру и является общепринятым. 11 секторов, (24 отраслевые группы, которые в свою очередь делятся на 69 отраслей, которые делятся на 158 подотраслей).
Недвижимость не входит в сектор ``Потребительские товары повседневного спроса``
P.S. Извините, когда Вы пишет ``Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли`` - оторвался от реальности или просто прикалываетесь?! Когда человек теряет работу, то он думает, как выжить, как пройти трудное время чтобы хватило запасов и сил выйти из данной ситуации, а не как купить хрущик. Может Вы родились с серебряной ложкой во рту, Вам не приходилось терпеть неудачи и поэтому иногда такой неадекват пишите несмотря на вроде, как светлый разум? Чтобы исправить своё финансовое положение покупкой хруща, надо продать перед этим квартиру в бизнес-классе и то вопрос спорный, т.к если его дети не поменяют школу, то разница туда и уйдёт.
Когда человек начинает оспаривать очевидные вещи, то это выглядит глупо. Не становитесь посмешищем, мне кажется Вас воспринимают серьёзно в отличии от некоторых.
Для Вас недвижимость – это первая необходимость т.к. она генерит Вам доходы и потеряв в цене, Вы потеряете в доходах. Это всё одно, что получить сокращение заработной платы и я Вас понимаю, но не подменяйте понятия.
Востаннє редагувалось Richi в Суб 18 лип, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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