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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4803480448054806>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 141
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 03:57

airmax78, она тебя любит за деньги или по любви? :)
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:18

  remark написав:Для любителей за Окружной.
https://youtu.be/lCKAWWZQ_QM

До выставочного, 15 мин на маршрутке через окружную, 15 минут садами и 20 кгрн квадрат на 3ьем этаже. Великолепные дома посреди ничего. Да что же движет людьми...

ПС
Проезжая мимо Диаданса появилось стойкое чувство, что тем очень сильно снизился.
Востаннє редагувалось hume в Суб 18 лип, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щось подумалось - якщо б Флаймен знав би хоч на третину те, що знають ці чуваки(бо наполегливо все вивчали, а не на форумах штани протирали) - то б він точно не скуповував би землянки - ой, підвали, а вже б придбав хоч пів стояка в Рибальському і здавав би каяки Максікам :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:09

  Бывалый написав:В качестве выходного оффтопа хочу напомнить, что учетка Yuri_T закрысила на форуме 5(пять) бутылок вина. После предложения рассчитаться перешла на банальное хамство.
Некоторые рукописи не горят :P


Юрий что там есть вопросы по модерации или справедливости не хватает? :P

А з цього місця, будь ласка, більш детальніше?
Просто цікаво, чи юрій-т виявиться джентльменом, чи ушльопком? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:36

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:В то время без "helicopter view" и более смышленный вы, и менее смышленная моя хозяйка талдычили о вечном дорожае!

В то время я без всякого helicopter view переводил все что можно в бакс и активно мониторил цены РН. Поэтому летом 2009 очень хорошо откупился на всю котлету, а осенью случился рост и повыгребали весь летний оверпрайс.


А я понимаю, конечно, что джентльменам верят на слово, но можем ли мы как-нибудь проверить этот блестящий кейс дальновидности? Правда, все равно это вряд ли объяснит, куда она сейчас подевалась :lol:

Кинул вырезки из сканов правоустанавливающих в личку. Прошу не выкладывать инфо в общей ветке.

По поводу дальновидности, в чем с ней у меня проблемы сейчас? Что я утверждаю (как и большинство тех на этой ветке, кого записали в "растишки"), что предпосылок для драматического падения, сравнимого с 2014, нет?
Была небольшая просадка, может будет еще небольшая коррекция. Вряд ли будет рост, если считать от уровней января-февраля 2020, но и минус 20-40% это слишком. В прошлый раз, когда это произошло, вы помните, что было.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:59

  zРадио написав:
  Прохожий написав:ответьте на простой вопрос
чем ваши простыни помогают лично вам?
сколько лично вы заработали на КРЖН(а это тема ветки)
вы покупаете?
продаете?
или какую(для кого) информацию вы тут вещаете?


Нет, мы так не будем строить дискуссию! Я вам ответил. Теперь вы мне ответите, или пойдете с вашими вопросами лесом.

Сколько инвестиционных кейсов у вас за плечами, на что смотрите, принимая решения об инвестировании, как оцениваете текущую приведенную стоимость (или ваш "простяцкий" аналог - возвратность/рост стоимости приобретаемого актива), на каком этапе выходите и фиксируете прибыль, как формируете портфель (если формируете) и как делаете пост-оценку сколько заработали.

  Прохожий написав:зы: видел Охрименко выходящего из метро, помятый китайский плащик и стоптанные туфли, но оналитег, какими цифрами и графиками ворочает...
смешные вы...
:twisted:


Еще одна рыловская уловка - сравнить человека, смеющего говорить о дешевее, с каким-то лузером, намекая на то, что на понижение могут играть только те, у кого денег нет

курите архив ветки, там есть много информации со времен когда тут обсуждался КРЖН а не госдолг США и динамика ВВП Китая...
или вам подготовить презентацию и семинар?)

кстати, в отличии от вас, теоретика, загаживающего ветку простынями графиков Рубини ставил на свои прогнозы немалые реальные деньги
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:15

  Прохожий написав:кстати, в отличии от вас, теоретика, загаживающего ветку простынями графиков Рубини ставил на свои прогнозы немалые реальные деньги


Если не секрет сколько максимум квартир или офисов у вас были в обороте и какой минимальный промежуток времени прошел от покупки до продажи?
Желательно не брать период 2005-2008гг когда в этом участвовали многие.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:21

  Прохожий написав:вам подготовить презентацию и семинар?)


Слив засчитан. Больше я на ваши провокационные вопросы не отвечаю

  Прохожий написав:в отличии от вас, теоретика, загаживающего ветку простынями графиков Рубини ставил на свои прогнозы немалые реальные деньги


Повторюсь, я не сравнивал себя с Рубини. Тем не менее, даже если вы сравнили, это не дает вам право на откровенную ложь!
Net wotrh Рубини оценивается от 1 до 5 млн долларов, что для 62-летнего профессора престижной бизнес-школы, автора публикаций и книг, а также экономического консультанта и советника - более, чем скромно. Какие уж там "ставки немалых денег" на обвал ипотечного пузыря...
https://trendcelebsnow.com/nouriel-roubini-net-worth/
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:30

  Vlad442 написав:Кинул вырезки из сканов правоустанавливающих в личку. Прошу не выкладывать инфо в общей ветке.


Спасибо, я посмотрел и удалил. Я приватность уважаю. Но это не подтверждает дальновидности, о которой мы говорили. Купить в 2009-м мог любой, копивший в 2006-2008, но не потянувший тех цен... Я рассчитывал на пруф продажи перед коллапсом, а не покупки после него)

  Vlad442 написав:В прошлый раз, когда это произошло, вы помните, что было.


Помню. Чисто экономически в этот раз просадка будет лишь слегка меньшей, чем в прошлый. А политический фактор, действительно, тяжело оцифровать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:36

  Vlad442 написав:
  Richi написав:
  Vlad442 написав: - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ???
- Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???

Влад, извините, но это ВСЕМ известно. Странно подобное от Вас читать. В первую очередь отказываются от товаров НЕ первой необходимости и длительного пользования (автомобили, недвижимость и т.д.), в конце идёт образование, медицина, товары первой необходимости (зубная паста, мыло и т.д.). Так идёт падение по экономическим секторам и потом в обратной последовательности восстановление. Пока человек не удовлетворит свои базовые потребности, он не будет покупать новый телефон, автомобиль. Если он не будет покупать новый автомобиль,то автопром не будет производить и работать на склад. Потом начинаются развлечения, путешествия. Пока не наступит это время - авиакомпании и туризм будут лежать и т.д. Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги.

Я уже написал, что жизнь сложнее. Недвижимость товар первой необходимости, поэтому не стоит ее ставить механически на одну полку с машинами и айфонами.
Пример. Условный Сержик снимал и копил на ТТ. Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли. Ушел из аренды, можно спокойно идти на более простую работу - на еду всегда хватит.

Существует глобальный стандарт классификации отраслей, разработанный GICS (Global Industry Classification Standard), который отражает современную структуру и является общепринятым. 11 секторов, (24 отраслевые группы, которые в свою очередь делятся на 69 отраслей, которые делятся на 158 подотраслей).
Недвижимость не входит в сектор ``Потребительские товары повседневного спроса``

P.S. Извините, когда Вы пишет ``Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли`` - оторвался от реальности или просто прикалываетесь?! Когда человек теряет работу, то он думает, как выжить, как пройти трудное время чтобы хватило запасов и сил выйти из данной ситуации, а не как купить хрущик. Может Вы родились с серебряной ложкой во рту, Вам не приходилось терпеть неудачи и поэтому иногда такой неадекват пишите несмотря на вроде, как светлый разум? Чтобы исправить своё финансовое положение покупкой хруща, надо продать перед этим квартиру в бизнес-классе и то вопрос спорный, т.к если его дети не поменяют школу, то разница туда и уйдёт.
Когда человек начинает оспаривать очевидные вещи, то это выглядит глупо. Не становитесь посмешищем, мне кажется Вас воспринимают серьёзно в отличии от некоторых.
Для Вас недвижимость – это первая необходимость т.к. она генерит Вам доходы и потеряв в цене, Вы потеряете в доходах. Это всё одно, что получить сокращение заработной платы и я Вас понимаю, но не подменяйте понятия.
Востаннє редагувалось Richi в Суб 18 лип, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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