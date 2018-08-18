Додано: Суб 18 лип, 2020 11:36

Vlad442 написав: Richi написав: Vlad442 написав: - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ???

- Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ??? - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ???- Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???

Влад, извините, но это ВСЕМ известно. Странно подобное от Вас читать. В первую очередь отказываются от товаров НЕ первой необходимости и длительного пользования (автомобили, недвижимость и т.д.), в конце идёт образование, медицина, товары первой необходимости (зубная паста, мыло и т.д.). Так идёт падение по экономическим секторам и потом в обратной последовательности восстановление. Пока человек не удовлетворит свои базовые потребности, он не будет покупать новый телефон, автомобиль. Если он не будет покупать новый автомобиль,то автопром не будет производить и работать на склад. Потом начинаются развлечения, путешествия. Пока не наступит это время - авиакомпании и туризм будут лежать и т.д. Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги. Влад, извините, но это ВСЕМ известно. Странно подобное от Вас читать. В первую очередь отказываются от товаров НЕ первой необходимости и длительного пользования (автомобили, недвижимость и т.д.), в конце идёт образование, медицина, товары первой необходимости (зубная паста, мыло и т.д.). Так идёт падение по экономическим секторам и потом в обратной последовательности восстановление. Пока человек не удовлетворит свои базовые потребности, он не будет покупать новый телефон, автомобиль. Если он не будет покупать новый автомобиль,то автопром не будет производить и работать на склад. Потом начинаются развлечения, путешествия. Пока не наступит это время - авиакомпании и туризм будут лежать и т.д. Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги.

Я уже написал, что жизнь сложнее. Недвижимость товар первой необходимости, поэтому не стоит ее ставить механически на одну полку с машинами и айфонами.

Пример. Условный Сержик снимал и копил на ТТ. Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли. Ушел из аренды, можно спокойно идти на более простую работу - на еду всегда хватит. Я уже написал, что жизнь сложнее. Недвижимость товар первой необходимости, поэтому не стоит ее ставить механически на одну полку с машинами и айфонами.Пример. Условный Сержик снимал и копил на ТТ. Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли. Ушел из аренды, можно спокойно идти на более простую работу - на еду всегда хватит.

Существует глобальный стандарт классификации отраслей, разработанный GICS (Global Industry Classification Standard), который отражает современную структуру и является общепринятым. 11 секторов, (24 отраслевые группы, которые в свою очередь делятся на 69 отраслей, которые делятся на 158 подотраслей).Недвижимость не входит в сектор ``Потребительские товары повседневного спроса``P.S. Извините, когда Вы пишет ``Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли`` - оторвался от реальности или просто прикалываетесь?! Когда человек теряет работу, то он думает, как выжить, как пройти трудное время чтобы хватило запасов и сил выйти из данной ситуации, а не как купить хрущик. Может Вы родились с серебряной ложкой во рту, Вам не приходилось терпеть неудачи и поэтому иногда такой неадекват пишите несмотря на вроде, как светлый разум? Чтобы исправить своё финансовое положение покупкой хруща, надо продать перед этим квартиру в бизнес-классе и то вопрос спорный, т.к если его дети не поменяют школу, то разница туда и уйдёт.Когда человек начинает оспаривать очевидные вещи, то это выглядит глупо. Не становитесь посмешищем, мне кажется Вас воспринимают серьёзно в отличии от некоторых.Для Вас недвижимость – это первая необходимость т.к. она генерит Вам доходы и потеряв в цене, Вы потеряете в доходах. Это всё одно, что получить сокращение заработной платы и я Вас понимаю, но не подменяйте понятия.