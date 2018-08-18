Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бывалый написав:В качестве выходного оффтопа хочу напомнить, что учетка Yuri_T закрысила на форуме 5(пять) бутылок вина. После предложения рассчитаться перешла на банальное хамство. Некоторые рукописи не горят
Юрий что там есть вопросы по модерации или справедливости не хватает?
А з цього місця, будь ласка, більш детальніше? Просто цікаво, чи юрій-т виявиться джентльменом, чи ушльопком?
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
В период вынужденной самоизоляции квартиры россиян прошли суровый тест-драйв — длительную эксплуатацию в режиме 24/7. Большинство граждан вынуждены были круглосуточно находиться дома, и прежде незаметные изъяны жилья открылись во всей своей неприглядности. Некоторые не выдержали испытания бытом, втиснутым в скромные метражи, и всерьез собрались разводиться. Другие бросились делать ремонт, многие задумались над тем, каким должно быть по-настоящему комфортное жилье — то, в котором удобно жить и изолироваться, если мир вновь охватит пандемия. Все недостатки российских квартир и новые требования к крышам над головой, возникшие из-за COVID-19, — в материале «Ленты.ру».