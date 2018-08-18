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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4803480448054806

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 141
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:37

  Долярчик написав:
  Бывалый написав:В качестве выходного оффтопа хочу напомнить, что учетка Yuri_T закрысила на форуме 5(пять) бутылок вина. После предложения рассчитаться перешла на банальное хамство.
Некоторые рукописи не горят :P


Юрий что там есть вопросы по модерации или справедливости не хватает? :P

А з цього місця, будь ласка, більш детальніше?
Просто цікаво, чи юрій-т виявиться джентльменом, чи ушльопком? :mrgreen:


2-е однозначно
все уже на форуме знают это
TRW00
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:46

Ломать и строить

Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?

В период вынужденной самоизоляции квартиры россиян прошли суровый тест-драйв — длительную эксплуатацию в режиме 24/7. Большинство граждан вынуждены были круглосуточно находиться дома, и прежде незаметные изъяны жилья открылись во всей своей неприглядности. Некоторые не выдержали испытания бытом, втиснутым в скромные метражи, и всерьез собрались разводиться. Другие бросились делать ремонт, многие задумались над тем, каким должно быть по-настоящему комфортное жилье — то, в котором удобно жить и изолироваться, если мир вновь охватит пандемия. Все недостатки российских квартир и новые требования к крышам над головой, возникшие из-за COVID-19, — в материале «Ленты.ру».

https://lenta.ru/articles/2020/07/15/corona_housing/

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:57

https://www.youtube.com/watch?v=3YfCFJjqz-0
З якого переляку російська стала мовою нацменшин?! - Чаплига
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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