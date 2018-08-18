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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4803480448054806>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 141
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:15

  Прохожий написав:кстати, в отличии от вас, теоретика, загаживающего ветку простынями графиков Рубини ставил на свои прогнозы немалые реальные деньги


Если не секрет сколько максимум квартир или офисов у вас были в обороте и какой минимальный промежуток времени прошел от покупки до продажи?
Желательно не брать период 2005-2008гг когда в этом участвовали многие.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:21

  Прохожий написав:вам подготовить презентацию и семинар?)


Слив засчитан. Больше я на ваши провокационные вопросы не отвечаю

  Прохожий написав:в отличии от вас, теоретика, загаживающего ветку простынями графиков Рубини ставил на свои прогнозы немалые реальные деньги


Повторюсь, я не сравнивал себя с Рубини. Тем не менее, даже если вы сравнили, это не дает вам право на откровенную ложь!
Net wotrh Рубини оценивается от 1 до 5 млн долларов, что для 62-летнего профессора престижной бизнес-школы, автора публикаций и книг, а также экономического консультанта и советника - более, чем скромно. Какие уж там "ставки немалых денег" на обвал ипотечного пузыря...
https://trendcelebsnow.com/nouriel-roubini-net-worth/
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:30

  Vlad442 написав:Кинул вырезки из сканов правоустанавливающих в личку. Прошу не выкладывать инфо в общей ветке.


Спасибо, я посмотрел и удалил. Я приватность уважаю. Но это не подтверждает дальновидности, о которой мы говорили. Купить в 2009-м мог любой, копивший в 2006-2008, но не потянувший тех цен... Я рассчитывал на пруф продажи перед коллапсом, а не покупки после него)

  Vlad442 написав:В прошлый раз, когда это произошло, вы помните, что было.


Помню. Чисто экономически в этот раз просадка будет лишь слегка меньшей, чем в прошлый. А политический фактор, действительно, тяжело оцифровать...
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:36

  Vlad442 написав:
  Richi написав:
  Vlad442 написав: - Растет безработица, цены на РН упадут - Почему? - У людей будет меньше денег - Ну и что - ???
- Падают потребительские настроения, РН упадет - Почему? - Люди не хотят тратить деньги - Где написано, что не хотят тратить деньги именно на квартиры? - ???

Влад, извините, но это ВСЕМ известно. Странно подобное от Вас читать. В первую очередь отказываются от товаров НЕ первой необходимости и длительного пользования (автомобили, недвижимость и т.д.), в конце идёт образование, медицина, товары первой необходимости (зубная паста, мыло и т.д.). Так идёт падение по экономическим секторам и потом в обратной последовательности восстановление. Пока человек не удовлетворит свои базовые потребности, он не будет покупать новый телефон, автомобиль. Если он не будет покупать новый автомобиль,то автопром не будет производить и работать на склад. Потом начинаются развлечения, путешествия. Пока не наступит это время - авиакомпании и туризм будут лежать и т.д. Недвижимость в самом конце восстановительного цикла, т.к. чтобы заработать на недвижимость, должны заработать другие сектора сферы обслуживания и люди могли заработать деньги.

Я уже написал, что жизнь сложнее. Недвижимость товар первой необходимости, поэтому не стоит ее ставить механически на одну полку с машинами и айфонами.
Пример. Условный Сержик снимал и копил на ТТ. Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли. Ушел из аренды, можно спокойно идти на более простую работу - на еду всегда хватит.

Существует глобальный стандарт классификации отраслей, разработанный GICS (Global Industry Classification Standard), который отражает современную структуру и является общепринятым. 11 секторов, (24 отраслевые группы, которые в свою очередь делятся на 69 отраслей, которые делятся на 158 подотраслей).
Недвижимость не входит в сектор ``Потребительские товары повседневного спроса``

P.S. Извините, когда Вы пишет ``Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли`` - оторвался от реальности или просто прикалываетесь?! Когда человек теряет работу, то он думает, как выжить, как пройти трудное время чтобы хватило запасов и сил выйти из данной ситуации, а не как купить хрущик. Может Вы родились с серебряной ложкой во рту, Вам не приходилось терпеть неудачи и поэтому иногда такой неадекват пишите несмотря на вроде, как светлый разум? Чтобы исправить своё финансовое положение покупкой хруща, надо продать перед этим квартиру в бизнес-классе и то вопрос спорный, т.к если его дети не поменяют школу, то разница туда и уйдёт.
Когда человек начинает оспаривать очевидные вещи, то это выглядит глупо. Не становитесь посмешищем, мне кажется Вас воспринимают серьёзно в отличии от некоторых.
Для Вас недвижимость – это первая необходимость т.к. она генерит Вам доходы и потеряв в цене, Вы потеряете в доходах. Это всё одно, что получить сокращение заработной платы и я Вас понимаю, но не подменяйте понятия.
Востаннє редагувалось Richi в Суб 18 лип, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:37

  Долярчик написав:
  Бывалый написав:В качестве выходного оффтопа хочу напомнить, что учетка Yuri_T закрысила на форуме 5(пять) бутылок вина. После предложения рассчитаться перешла на банальное хамство.
Некоторые рукописи не горят :P


Юрий что там есть вопросы по модерации или справедливости не хватает? :P

А з цього місця, будь ласка, більш детальніше?
Просто цікаво, чи юрій-т виявиться джентльменом, чи ушльопком? :mrgreen:


2-е однозначно
все уже на форуме знают это
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я рассчитывал на пруф продажи перед коллапсом, а не покупки после него)

Я не спекулянт, поэтому не продаю недвигу. Если бы я продал в 2008, то точно не прятал бы доллары под матрас, а куда-нибудь вложился бы. Не факт, что не потерял бы все. Для меня недвига это консервативный инструмент накопления и пассивного дохода, а не спекуляции.
  Richi написав:P.S. Извините, когда Вы пишет ``Потерял работу, купил недалеко хрущик, чтобы дети школу не меняли`` - оторвался от реальности или просто прикалываетесь?! Когда человек теряет работу, то он думает, как выжить, как пройти трудное время чтобы хватило запасов и сил выйти из данной ситуации, а не как купить хрущик. Может Вы родились с серебряной ложкой во рту, Вам не приходилось терпеть неудачи и поэтому иногда такой неадекват пишите несмотря на вроде, как светлый разум? Чтобы исправить своё финансовое положение покупкой хруща, надо продать перед этим квартиру в бизнес-классе и то вопрос спорный, т.к если его дети не поменяют школу, то разница туда и уйдёт.
Когда человек начинает оспаривать очевидные вещи, то это выглядит глупо. Не становитесь посмешищем, мне кажется Вас воспринимают серьёзно в отличии от некоторых.
Для Вас недвижимость – это первая необходимость т.к. она генерит Вам доходы и потеряв в цене, Вы потеряете в доходах. Это всё одно, что получить сокращение заработной платы и я Вас понимаю, но не подменяйте понятия.

Я живой пример. Покупал недвигу как ПФ. Когда бизнес начал хромать, я начал выводить из него средства и увеличивать портфель. Не я один такой, как оказалось. На прошлой неделе знакомый, купивший однушку под аренду (не знаю когда), консультировался со мной на тему ремонта.
Это бизнес, а что говорить о людях, живущих на ЗП? Есть накопления, есть аренда, доходы упали. Можно продолжать сидеть в аренде в минус накоплениям, можно уйти в свое "по деньгам". Как по мне очень разумное решение.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:26

  Yuri_T написав:ув.Фейслес.
что это за выборочная модерация?

Фейслесс давно промышляет удалением неудобных для него постов.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Zebra написав:Геморой макса с ремонтом в элитной локации дело окупаемое. А тот же геморой с Ирпенями и всякими крушами - это тот геморой, за который бомж-покупатель никогда сверху не накинет.

Точно
Буча, 154 метра за 82000 у.е. По 500 с ремонтом
https://www.olx.ua/obyavlenie/hozyain-b ... 8d83560411
Вся квартира закатана в плитку... Гурманы, однако

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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:В Бучі 12000, але як при переході через магічний кородон м.Київ, ціна зразу 2Х і наближається до собівартості.

Як можна порівнювати Бучу і Київ?
В Бучі будинки топлять газовими котлами (що є дном яке впарили як перемогу), матеріали використовуються дешманьскі, поверховість інша.
Он можна поїхати в Вишневе/Крюківщину і там буквально один біля одного стоять будинки де було "12000" і де було трохи дорожче:
https://img.lunstatic.net/panorama/1172-34.jpg
Тут фотка не так передає, як це виглядає вживу. Але Квартал Крюківщина ну просто екстраубого виглядає. Тому там і може бути "12000".
Хочете Київ за ціною Бучі - он вам Оранж є зі стелями в 2.65.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:46

  zРадио написав:
  pesikot написав:И тебе вопрос, ты ездишь на Ланосе последние 20 лет ? Или покупаешь ланос, ездишь на нём 5 лет, продаешь и снова покупаешь новый ланос ? И так по кругу
Если нет, то не рассуждай о пользе украинского производителя.

Я за украинское производство, но только не за такое производство, когда украинский производитель свою неэффективность и/или жадность пытается решать за счёт девальвации,и налоговых преференций себе и препятствию импорта.

ЗАЗ Авто наглядный пример плохого укр.производителя. 20 лет клепали и продавали ланос, получая миллиардные налоговые преференции.
Зарубежные автопроизводители за это время и за сопоставимые деньги пару раз обновили модельный ряд

Как и производители сыров. Как у них получается на украинском сырье делать сыры дороже польских, при меньшей налоговой нагрузке и меньшей ЗП. Да ещё по вкусу никакие

Как и производители стройматериалов. При чуть меньшей или равной цене импорта - качество гораздо хуже.

А вот продуктовые производители делают вполне достойный продукт - кондитерка, соусы/кетчупы, подсолнечное масло и т.д

Я за украинский продукт, но чтобы этот продукт был качественный и не дороже импорта.


Дался тебе этот автопром - выдумай что-нибудь другое, надоела уже эта пластинка!

Ну а пока думаешь, вот тебе пример страны, не производящей ни автомобилей, ни смартфонов, но при этом имеющей свой длинный список продуктов-мировых лидеров локального производства, обеспечивающих ее богатство - Швейцария!

Экономика, не отказавшаяся от протекционизма и не участвующая в немецком казино (у которого, как известно, невозможно выиграть) под названием ЗСТ, и не перешедшая на евро, чтобы не терять преимуществ стимулирования локального производства...

В Швейцарии есть автопром - Hess AG. Одни из лучших в мире в своём сегменте.
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