Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Я живой пример. Покупал недвигу как ПФ. Когда бизнес начал хромать, я начал выводить из него средства и увеличивать портфель. Не я один такой, как оказалось. На прошлой неделе знакомый, купивший однушку под аренду (не знаю когда), консультировался со мной на тему ремонта. Это бизнес, а что говорить о людях, живущих на ЗП? Есть накопления, есть аренда, доходы упали. Можно продолжать сидеть в аренде в минус накоплениям, можно уйти в свое "по деньгам". Как по мне очень разумное решение.
Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой. Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?
P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес
Vlad442 написав:Я живой пример. Покупал недвигу как ПФ. Когда бизнес начал хромать, я начал выводить из него средства и увеличивать портфель. Не я один такой, как оказалось. На прошлой неделе знакомый, купивший однушку под аренду (не знаю когда), консультировался со мной на тему ремонта. Это бизнес, а что говорить о людях, живущих на ЗП? Есть накопления, есть аренда, доходы упали. Можно продолжать сидеть в аренде в минус накоплениям, можно уйти в свое "по деньгам". Как по мне очень разумное решение.
Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой. Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?
А в арендной он от безнадёги наверно как наше чудо с кривбасса кокс дорогами жрать начнёт и балтийским чаем заливаться будет? Безнадёга наверно вместе с потерей работы и возможно части сбережений приходит - и шо продолжать жить в условных НЛ с арендой тысяч 40+ грн и проёбывать оставшийся матрасик под коксик?
flyman написав:В Бучі 12000, але як при переході через магічний кородон м.Київ, ціна зразу 2Х і наближається до собівартості.
Як можна порівнювати Бучу і Київ? В Бучі будинки топлять газовими котлами (що є дном яке впарили як перемогу), матеріали використовуються дешманьскі, поверховість інша. Он можна поїхати в Вишневе/Крюківщину і там буквально один біля одного стоять будинки де було "12000" і де було трохи дорожче: https://img.lunstatic.net/panorama/1172-34.jpg Тут фотка не так передає, як це виглядає вживу. Але Квартал Крюківщина ну просто екстраубого виглядає. Тому там і може бути "12000". Хочете Київ за ціною Бучі - он вам Оранж є зі стелями в 2.65.
Що за поріняння? Буча від учора районний центр, а Ірпінь/Вишневе/Крюківщина - звичайні хутори Бучанського повіту)))
Richi написав:Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой. Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?
Сколько тех бизнесменов в аренде без квартир? Единицы. А высокооплачиваемых наемных работников с накоплениями много. Я привел пример того, что недвижимость не нужно ставить в один ряд с крупными покупками не первой необходимости, такими как машины-айфоны, и не нужно автоматически на нее натягивать негативное отношение к совершению крупных покупок, в чем заключалась ошибка зРадио, когда он механически приводил цифры. По этим же причинам уровень безработицы и спрос на недвижимость может слабо коррелировать.
Хрущ-нехрущ, а что то своё купить себе можно. Может и хрущ с выломанными стенами (из трёхи двуха, а то и уан бедрум сделан) и дорогим ремонтом который как мы знаем от местных балаболов стоит при продаже нуль целых каплю полдесятых куе. В хороших локациях это найти можно.
zРадио написав:И вам рекомендую читать статистику, в дополнении к художественной литературе, даже столь уважаемой как WSJ.
Хорошо, почитаю. А вы пока подберите мне, пожалуйста, вариант получше взамен трешки с ремонтом от застройщика в Эврике за 80 плюс налоги, которую условный я не купил, наслушавшись про падение. Сейчас бы уже закончил ремонт за 5 тыс и получил на руки залог 14 тыс, который отправил бы на гривнедепо, и за первый месяц 14 тыс. Покажите что человек, в ожидании обвала просидевший в кэше с марта-апреля, не лох.