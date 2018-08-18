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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4803480448054806

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 141
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:49

  Vlad442 написав:Я живой пример. Покупал недвигу как ПФ. Когда бизнес начал хромать, я начал выводить из него средства и увеличивать портфель. Не я один такой, как оказалось. На прошлой неделе знакомый, купивший однушку под аренду (не знаю когда), консультировался со мной на тему ремонта.
Это бизнес, а что говорить о людях, живущих на ЗП? Есть накопления, есть аренда, доходы упали. Можно продолжать сидеть в аренде в минус накоплениям, можно уйти в свое "по деньгам". Как по мне очень разумное решение.

Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.
Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?

P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес :)
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:08

  Richi написав:
  Vlad442 написав:Я живой пример. Покупал недвигу как ПФ. Когда бизнес начал хромать, я начал выводить из него средства и увеличивать портфель. Не я один такой, как оказалось. На прошлой неделе знакомый, купивший однушку под аренду (не знаю когда), консультировался со мной на тему ремонта.
Это бизнес, а что говорить о людях, живущих на ЗП? Есть накопления, есть аренда, доходы упали. Можно продолжать сидеть в аренде в минус накоплениям, можно уйти в свое "по деньгам". Как по мне очень разумное решение.

Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.
Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?

А в арендной он от безнадёги наверно как наше чудо с кривбасса кокс дорогами жрать начнёт и балтийским чаем заливаться будет?
Безнадёга наверно вместе с потерей работы и возможно части сбережений приходит - и шо продолжать жить в условных НЛ с арендой тысяч 40+ грн и проёбывать оставшийся матрасик под коксик?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:09

  Santehnik написав:
  flyman написав:В Бучі 12000, але як при переході через магічний кородон м.Київ, ціна зразу 2Х і наближається до собівартості.

Як можна порівнювати Бучу і Київ?
В Бучі будинки топлять газовими котлами (що є дном яке впарили як перемогу), матеріали використовуються дешманьскі, поверховість інша.
Он можна поїхати в Вишневе/Крюківщину і там буквально один біля одного стоять будинки де було "12000" і де було трохи дорожче:
https://img.lunstatic.net/panorama/1172-34.jpg
Тут фотка не так передає, як це виглядає вживу. Але Квартал Крюківщина ну просто екстраубого виглядає. Тому там і може бути "12000".
Хочете Київ за ціною Бучі - он вам Оранж є зі стелями в 2.65.

Що за поріняння? Буча від учора районний центр, а Ірпінь/Вишневе/Крюківщина - звичайні хутори Бучанського повіту)))
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.
Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?

Сколько тех бизнесменов в аренде без квартир? Единицы. А высокооплачиваемых наемных работников с накоплениями много.
Я привел пример того, что недвижимость не нужно ставить в один ряд с крупными покупками не первой необходимости, такими как машины-айфоны, и не нужно автоматически на нее натягивать негативное отношение к совершению крупных покупок, в чем заключалась ошибка зРадио, когда он механически приводил цифры.
По этим же причинам уровень безработицы и спрос на недвижимость может слабо коррелировать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хрущ-нехрущ, а что то своё купить себе можно.
Может и хрущ с выломанными стенами (из трёхи двуха, а то и уан бедрум сделан) и дорогим ремонтом который как мы знаем от местных балаболов стоит при продаже нуль целых каплю полдесятых куе. В хороших локациях это найти можно.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  zРадио написав:И вам рекомендую читать статистику, в дополнении к художественной литературе, даже столь уважаемой как WSJ.

Хорошо, почитаю. А вы пока подберите мне, пожалуйста, вариант получше взамен трешки с ремонтом от застройщика в Эврике за 80 плюс налоги, которую условный я не купил, наслушавшись про падение. Сейчас бы уже закончил ремонт за 5 тыс и получил на руки залог 14 тыс, который отправил бы на гривнедепо, и за первый месяц 14 тыс. Покажите что человек, в ожидании обвала просидевший в кэше с марта-апреля, не лох.
Эврику сдали разве?
Faceless
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