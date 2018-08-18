pesikot написав:

И тебе вопрос, ты ездишь на Ланосе последние 20 лет ? Или покупаешь ланос, ездишь на нём 5 лет, продаешь и снова покупаешь новый ланос ? И так по кругуЕсли нет, то не рассуждай о пользе украинского производителя.Я за украинское производство, но только не за такое производство, когда украинский производитель свою неэффективность и/или жадность пытается решать за счёт девальвации,и налоговых преференций себе и препятствию импорта.ЗАЗ Авто наглядный пример плохого укр.производителя. 20 лет клепали и продавали ланос, получая миллиардные налоговые преференции.Зарубежные автопроизводители за это время и за сопоставимые деньги пару раз обновили модельный рядКак и производители сыров. Как у них получается на украинском сырье делать сыры дороже польских, при меньшей налоговой нагрузке и меньшей ЗП. Да ещё по вкусу никакиеКак и производители стройматериалов. При чуть меньшей или равной цене импорта - качество гораздо хуже.А вот продуктовые производители делают вполне достойный продукт - кондитерка, соусы/кетчупы, подсолнечное масло и т.дЯ за украинский продукт, но чтобы этот продукт был качественный и не дороже импорта.