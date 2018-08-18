Додано: Суб 18 лип, 2020 14:51

Vlad442 написав: Несколько месяцев назад приводили ссылку на нудную книгу про богатые страны, копирование, протекционизм. Почитал. Посыл такой - бедные копируют богатых и защищают своих, которые в условиях свободного рынка умрут, так как богатые страны потому и богатые, что делают лучше. Растят своих производителей в теплице и потом выпускают в мир.

С одной стороны вы не правы. Местного производителя нужно защищать и дотировать.

С другой стороны правы. Если автопром сдох (даже в теплице), то нужно его выкинуть и на его месте посадить (тратить деньги) что-то другое. Несколько месяцев назад приводили ссылку на нудную книгу про богатые страны, копирование, протекционизм. Почитал. Посыл такой - бедные копируют богатых и защищают своих, которые в условиях свободного рынка умрут, так как богатые страны потому и богатые, что делают лучше. Растят своих производителей в теплице и потом выпускают в мир.С одной стороны вы не правы. Местного производителя нужно защищать и дотировать.С другой стороны правы. Если автопром сдох (даже в теплице), то нужно его выкинуть и на его месте посадить (тратить деньги) что-то другое.

для автопрома никогда не было никакой теплицы. так, дали ограниченному красному директору подзаработать.и пока, к сожалению наших либерально-компрадорских друзей, ничего не сдохло.страна выпускала трамваи, троллейбусы, автобусы, легковые и грузовики.можно долго спорить о качестве (не забывая про цену), но правда в том, что условия для производства чего-либо у нас на порядок хуже той же польши. цены на продукты это подтверждают (наши уже нередко дороже).страна просто как беспризорник - она никому не нужна, ее приходят только пограбить.и кржн тоже это подтверждает - вечные кидки вкладчиков на первичке, надутые цены, огромные взятки в даби (если уж глава государства решил присесть на поток - то это не ларьки со жвачками).страна-беспризорник