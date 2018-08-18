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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 лип, 2020 14:18
shapo написав: Прохожий написав:
кстати, в отличии от вас, теоретика, загаживающего ветку простынями графиков Рубини ставил на свои прогнозы немалые реальные деньги
Если не секрет сколько максимум квартир или офисов у вас были в обороте и какой минимальный промежуток времени прошел от покупки до продажи?
Желательно не брать период 2005-2008гг когда в этом участвовали многие.
до 2007го было и 2 мес, после 2008го мин год
офисов не было а жилых было и двузначное число одномоментно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 18 лип, 2020 14:25
Faceless написав:
Эврику сдали разве?
3 или 4 дома сданы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 18 лип, 2020 14:44
trololo написав: jj1981ua написав:
любой вменяемый человек понимает, что укр производитель это хорошо для экономики.
не понимают только компрадорные либералы.
Ты Маугли, воспитанный кремлёвскими мозгомойками. Развал плановой экономики ничему не научил вас, детей ватного леса? Укрпроизводитпль это хорошо только если он конкурентеый везде, Ане только под прикрытием местных пошлин
ты, табаки, напоминаешь наших недалеких правителей.
укрпроизводитель это в любом случае хорошо для страны и чем выше локализация - тем лучше. но, да - либеральный бред про свободный рынок и конкуренцию - это ваше все.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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jj1981ua
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Додано: Суб 18 лип, 2020 14:45
jj1981ua написав:
ты, табаки, напоминаешь наших недалеких правителей.
укрпроизводитель это в любом случае хорошо для страны и чем выше локализация - тем лучше. но, да - либеральный бред про свободный рынок и конкуренцию - это ваше все.
На Ланосе ездишь ?
Нет, тогда твоё мнение неинтересно.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 18 лип, 2020 14:51
Vlad442 написав:
Несколько месяцев назад приводили ссылку на нудную книгу про богатые страны, копирование, протекционизм. Почитал. Посыл такой - бедные копируют богатых и защищают своих, которые в условиях свободного рынка умрут, так как богатые страны потому и богатые, что делают лучше. Растят своих производителей в теплице и потом выпускают в мир.
С одной стороны вы не правы. Местного производителя нужно защищать и дотировать.
С другой стороны правы. Если автопром сдох (даже в теплице), то нужно его выкинуть и на его месте посадить (тратить деньги) что-то другое.
для автопрома никогда не было никакой теплицы. так, дали ограниченному красному директору подзаработать.
и пока, к сожалению наших либерально-компрадорских друзей, ничего не сдохло.
страна выпускала трамваи, троллейбусы, автобусы, легковые и грузовики.
можно долго спорить о качестве (не забывая про цену), но правда в том, что условия для производства чего-либо у нас на порядок хуже той же польши. цены на продукты это подтверждают (наши уже нередко дороже).
страна просто как беспризорник - она никому не нужна, ее приходят только пограбить.
и кржн тоже это подтверждает - вечные кидки вкладчиков на первичке, надутые цены, огромные взятки в даби (если уж глава государства решил присесть на поток - то это не ларьки со жвачками).
страна-беспризорник
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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jj1981ua
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Додано: Суб 18 лип, 2020 14:54
pesikot написав: jj1981ua написав:
ты, табаки, напоминаешь наших недалеких правителей.
укрпроизводитель это в любом случае хорошо для страны и чем выше локализация - тем лучше. но, да - либеральный бред про свободный рынок и конкуренцию - это ваше все.
На Ланосе ездишь ?
Нет, тогда твоё мнение неинтересно.
медленно соображаешь...
трамваи, троллейбусы, автобусы, легковые и грузовики... не только ланосы, не?
и если я не езжу то и никто в стране не ездит на нашем автопроме?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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jj1981ua
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