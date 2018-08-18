Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:кстати, в отличии от вас, теоретика, загаживающего ветку простынями графиков Рубини ставил на свои прогнозы немалые реальные деньги
Если не секрет сколько максимум квартир или офисов у вас были в обороте и какой минимальный промежуток времени прошел от покупки до продажи? Желательно не брать период 2005-2008гг когда в этом участвовали многие.
до 2007го было и 2 мес, после 2008го мин год офисов не было а жилых было и двузначное число одномоментно
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Richi написав:Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку. Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо. Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?
Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.
раз админ потер мои сообщения (типа же оффтоп) то может раскроет глаза и увидит эту писанину недообразованного чуда? https://prnt.sc/tk6v9c
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!