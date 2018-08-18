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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4803480448054806

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 141
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:18

  shapo написав:
  Прохожий написав:кстати, в отличии от вас, теоретика, загаживающего ветку простынями графиков Рубини ставил на свои прогнозы немалые реальные деньги


Если не секрет сколько максимум квартир или офисов у вас были в обороте и какой минимальный промежуток времени прошел от покупки до продажи?
Желательно не брать период 2005-2008гг когда в этом участвовали многие.

до 2007го было и 2 мес, после 2008го мин год
офисов не было а жилых было и двузначное число одномоментно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Эврику сдали разве?

3 или 4 дома сданы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Эврику сдали разве?

5 домов.
  Richi написав:Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку.
Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо.
Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?

Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.

7-8% годовых.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

раз админ потер мои сообщения (типа же оффтоп) то может раскроет глаза и увидит эту писанину недообразованного чуда?
https://prnt.sc/tk6v9c
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      #<1 ... 4803480448054806
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