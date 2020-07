Додано: Суб 18 лип, 2020 17:54

airmax78 написав: Бывалый написав: Richi написав: Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.

Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?



Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением. Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.

Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос. Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос.



Просто смешно. отложенные 100к при доходе около 1к - это безумные, безумные деньги. собирались 10-15 лет. и теперь нет работы, нет дохода, а есть кризис, и есть 100к. первое желание - потратить конечно, верно? конечно, на капитальный актив. а жрать что? а если заболел? а когда найдешь снова жирную работу на 1к? к тому же все знают, что капитальные активы растут в цене в кризис, и становятся очень ликвидными, поэтому если что, то можно быстро выскочить из ынвестиции, ну на хлеб типа и лекарства, верно?



допысувачи на тему купить хатынку на последние 100к видно никогда не были без привычного для себя дохода месяцев так 6-9, но с привычными расходами, которые в 2-3 раза не снизишь. очень просветляет мозх, поверьте Просто смешно. отложенные 100к при доходе около 1к - это безумные, безумные деньги. собирались 10-15 лет. и теперь нет работы, нет дохода, а есть кризис, и есть 100к. первое желание - потратить конечно, верно? конечно, на капитальный актив. а жрать что? а если заболел? а когда найдешь снова жирную работу на 1к? к тому же все знают, что капитальные активы растут в цене в кризис, и становятся очень ликвидными, поэтому если что, то можно быстро выскочить из ынвестиции, ну на хлеб типа и лекарства, верно?допысувачи на тему купить хатынку на последние 100к видно никогда не были без привычного для себя дохода месяцев так 6-9, но с привычными расходами, которые в 2-3 раза не снизишь. очень просветляет мозх, поверьте

