Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку. Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо. Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?
Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.
раз админ потер мои сообщения (типа же оффтоп), то может раскроет глаза и увидит эту писанину недообразованного чуда? https://prnt.sc/tk6v9c
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
Richi написав:Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой. Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?
P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес
Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.
Richi написав:Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой. Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?
P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес
Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.
Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос.
Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 59 грн, в то время как в США – 5,71 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 61,9% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,13 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,33 грн/доллар.
Richi написав:Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой. Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?
P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес
Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.
Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос.
Если жарить студенток ? То снимать посуточно по 600-900 каждый день? А когда кризиса не было приходилось снимать по 1500 грн в сутки. Хочется чтобы была видовая квартира , чтобы красиво и со смыслом . А не просто так.
С другой стороны хочется в разных квартирах с разным видом на Днепр. Сознание меняться и очень расслабляет мозг если разный вид из разных видовых квартир. Таким образом есть смысл снимать .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 18 лип, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Richi написав:Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку. Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо. Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?
Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.
7-8% годовых.
Ок, тогда и я Вам объясню иначе. Оба варианта (для жизни и для бизнеса) в одном флаконе. На примере акций какой-то компании. Акции компании Х стоили 100$ за акцию при дивидендной доходности 7$ в год. Если Вы их купили, то получаете 7% годовых. Из-за кризиса, акции упали до 50$, я их купил и для меня 7$ уже составляет 14% годовых. И Вы и я имеем одни акции (квартиры) и получаем одинаковые дивиденды (аренду), только вот Вы 7% годовых, а я 15%. Этот пример показывает, что Важна точка входа и в зависимости от этого будет меняться результат. С недвижимостью, ещё сложнее (для Вас) т.к. по акция и я, и Вы получаем одинаково. Если же Вы купите недвижимость сейчас, а я потом дешевле, то у меня будет куда двигаться по аренде, а для Вас это будет невыносимая боль. Вы это понимаете и надеетесь на то, что цены будут падать не так быстро и не так глубоко, что аренда будет перекрывать это падение. И это было бы так, если бы данный спор состоялся в конце, а не в начале цикла падения. Справедливости ради, надо сказать, что у Вас есть преимущество – уже есть готовый объект, с арендаторами и Вы просто катитесь по накатанной колее. Падение в 40% для Вас невыносимо даже в мыслях т.к. понимаете, что арендой такой падение не перекрыть в обозримом будущем.
Richi написав:Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой. Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?
P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес
Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.
Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос.
Просто смешно. отложенные 100к при доходе около 1к - это безумные, безумные деньги. собирались 10-15 лет. и теперь нет работы, нет дохода, а есть кризис, и есть 100к. первое желание - потратить конечно, верно? конечно, на капитальный актив. а жрать что? а если заболел? а когда найдешь снова жирную работу на 1к? к тому же все знают, что капитальные активы растут в цене в кризис, и становятся очень ликвидными, поэтому если что, то можно быстро выскочить из ынвестиции, ну на хлеб типа и лекарства, верно?
допысувачи на тему купить хатынку на последние 100к видно никогда не были без привычного для себя дохода месяцев так 6-9, но с привычными расходами, которые в 2-3 раза не снизишь. очень просветляет мозх, поверьте
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Бывалый написав:************Richi Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой. Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?
P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес ***************
Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.
Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос.
Просто смешно. отложенные 100к при доходе около 1к - это безумные, безумные деньги. собирались 10-15 лет. и теперь нет работы, нет дохода, а есть кризис, и есть 100к. первое желание - потратить конечно, верно? конечно, на капитальный актив. а жрать что? а если заболел? а когда найдешь снова жирную работу на 1к? к тому же все знают, что капитальные активы растут в цене в кризис, и становятся очень ликвидными, поэтому если что, то можно быстро выскочить из ынвестиции, ну на хлеб типа и лекарства, верно?
допысувачи на тему купить хатынку на последние 100к видно никогда не были без привычного для себя дохода месяцев так 6-9. очень просветляет мозх, поверьте
США будут печатать деньги, фонда через год - полтора , будет расти м даст 100% годовых
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.