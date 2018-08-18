Додано: Суб 18 лип, 2020 17:52

Vlad442 написав: Richi написав: Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку.

Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо.

Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных? Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку.Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо.Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?

Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.



7-8% годовых. Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.7-8% годовых.

Ок, тогда и я Вам объясню иначе. Оба варианта (для жизни и для бизнеса) в одном флаконе. На примере акций какой-то компании.Акции компании Х стоили 100$ за акцию при дивидендной доходности 7$ в год. Если Вы их купили, то получаете 7% годовых. Из-за кризиса, акции упали до 50$, я их купил и для меня 7$ уже составляет 14% годовых. И Вы и я имеем одни акции (квартиры) и получаем одинаковые дивиденды (аренду), только вот Вы 7% годовых, а я 15%. Этот пример показывает, что Важна точка входа и в зависимости от этого будет меняться результат.С недвижимостью, ещё сложнее (для Вас) т.к. по акция и я, и Вы получаем одинаково. Если же Вы купите недвижимость сейчас, а я потом дешевле, то у меня будет куда двигаться по аренде, а для Вас это будет невыносимая боль.Вы это понимаете и надеетесь на то, что цены будут падать не так быстро и не так глубоко, что аренда будет перекрывать это падение. И это было бы так, если бы данный спор состоялся в конце, а не в начале цикла падения.Справедливости ради, надо сказать, что у Вас есть преимущество – уже есть готовый объект, с арендаторами и Вы просто катитесь по накатанной колее. Падение в 40% для Вас невыносимо даже в мыслях т.к. понимаете, что арендой такой падение не перекрыть в обозримом будущем.