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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4804480548064807>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 141
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:18

дел
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 18 лип, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Эврику сдали разве?

5 домов.
  Richi написав:Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку.
Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо.
Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?

Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.

7-8% годовых.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

раз админ потер мои сообщения (типа же оффтоп), то может раскроет глаза и увидит эту писанину недообразованного чуда?
https://prnt.sc/tk6v9c
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:06

      Richi написав:Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.
    Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?

    P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес :)


    Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:15

      Бывалый написав:
      Richi написав:Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.
    Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?

    P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес :)


    Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.

    Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:48

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 59 грн, в то время как в США – 5,71 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 61,9% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,13 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,33 грн/доллар.

    https://news.finance.ua/ru/news/-/474776/indeks-big-maka-skolko-dolzhen-stoit-dollar-v-ukraine

    ПОРА!!!!
    https://fi202x.blogspot.com/
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:49

      airmax78 написав:
      Бывалый написав:
      Richi написав:Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.
    Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?

    P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес :)


    Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.

    Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос.


    Если жарить студенток ? То снимать посуточно по 600-900 каждый день? А когда кризиса не было приходилось снимать по 1500 грн в сутки. Хочется чтобы была видовая квартира , чтобы красиво и со смыслом . А не просто так.

    С другой стороны хочется в разных квартирах с разным видом на Днепр. Сознание меняться и очень расслабляет мозг если разный вид из разных видовых квартир. Таким образом есть смысл снимать .
    Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 18 лип, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
    Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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    proftpd66
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:52

      Vlad442 написав:
      Richi написав:Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку.
    Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо.
    Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?

    Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.

    7-8% годовых.

    Ок, тогда и я Вам объясню иначе. Оба варианта (для жизни и для бизнеса) в одном флаконе. На примере акций какой-то компании.
    Акции компании Х стоили 100$ за акцию при дивидендной доходности 7$ в год. Если Вы их купили, то получаете 7% годовых. Из-за кризиса, акции упали до 50$, я их купил и для меня 7$ уже составляет 14% годовых. И Вы и я имеем одни акции (квартиры) и получаем одинаковые дивиденды (аренду), только вот Вы 7% годовых, а я 15%. Этот пример показывает, что Важна точка входа и в зависимости от этого будет меняться результат.
    С недвижимостью, ещё сложнее (для Вас) т.к. по акция и я, и Вы получаем одинаково. Если же Вы купите недвижимость сейчас, а я потом дешевле, то у меня будет куда двигаться по аренде, а для Вас это будет невыносимая боль.
    Вы это понимаете и надеетесь на то, что цены будут падать не так быстро и не так глубоко, что аренда будет перекрывать это падение. И это было бы так, если бы данный спор состоялся в конце, а не в начале цикла падения.
    Справедливости ради, надо сказать, что у Вас есть преимущество – уже есть готовый объект, с арендаторами и Вы просто катитесь по накатанной колее. Падение в 40% для Вас невыносимо даже в мыслях т.к. понимаете, что арендой такой падение не перекрыть в обозримом будущем.
    Richi
     
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:54

      airmax78 написав:
      Бывалый написав:
      Richi написав:Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.
    Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?

    P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес :)


    Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.

    Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос.


    Просто смешно. отложенные 100к при доходе около 1к - это безумные, безумные деньги. собирались 10-15 лет. и теперь нет работы, нет дохода, а есть кризис, и есть 100к. первое желание - потратить конечно, верно? конечно, на капитальный актив. а жрать что? а если заболел? а когда найдешь снова жирную работу на 1к? к тому же все знают, что капитальные активы растут в цене в кризис, и становятся очень ликвидными, поэтому если что, то можно быстро выскочить из ынвестиции, ну на хлеб типа и лекарства, верно?

    допысувачи на тему купить хатынку на последние 100к видно никогда не были без привычного для себя дохода месяцев так 6-9, но с привычными расходами, которые в 2-3 раза не снизишь. очень просветляет мозх, поверьте
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:57

      adeges написав:
      airmax78 написав:
      Бывалый написав:************Richi
    Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.
    Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?

    P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес :)
    ***************

    Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.

    Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос.


    Просто смешно. отложенные 100к при доходе около 1к - это безумные, безумные деньги. собирались 10-15 лет. и теперь нет работы, нет дохода, а есть кризис, и есть 100к. первое желание - потратить конечно, верно? конечно, на капитальный актив. а жрать что? а если заболел? а когда найдешь снова жирную работу на 1к? к тому же все знают, что капитальные активы растут в цене в кризис, и становятся очень ликвидными, поэтому если что, то можно быстро выскочить из ынвестиции, ну на хлеб типа и лекарства, верно?

    допысувачи на тему купить хатынку на последние 100к видно никогда не были без привычного для себя дохода месяцев так 6-9. очень просветляет мозх, поверьте



    США будут печатать деньги, фонда через год - полтора , будет расти м даст 100% годовых
    Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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