Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.



Лонхтерм все равно капактивы дорожают. Так что если ликвидность не давит, то на 10 летнем горизонте все будет кампотом.



друзья для себя купили за 800к денег хатынку на западном побережье сша в 2007 (ну очень неудачное время), в 2010 все у них было грустно с ценником 600к, но сегодня 1100 и все в шоколаде. а ликвидность поддерживалась текущими доходами.



