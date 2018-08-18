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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:02
Richi написав: Vlad442 написав: Richi написав:
Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку.
Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо.
Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?
Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.
7-8% годовых.
Ок, тогда и я Вам объясню иначе. Оба варианта (для жизни и для бизнеса) в одном флаконе. На примере акций какой-то компании.
Акции компании Х стоили 100$ за акцию при дивидендной доходности 7$ в год. Если Вы их купили, то получаете 7% годовых. Из-за кризиса, акции упали до 50$, я их купил и для меня 7$ уже составляет 14% годовых. И Вы и я имеем одни акции (квартиры) и получаем одинаковые дивиденды (аренду), только вот Вы 7% годовых, а я 15%. Этот пример показывает, что Важна точка входа и в зависимости от этого будет меняться результат.
С недвижимостью, ещё сложнее (для Вас) т.к. по акция и я, и Вы получаем одинаково. Если же Вы купите недвижимость сейчас, а я потом дешевле, то у меня будет куда двигаться по аренде, а для Вас это будет невыносимая боль.
Вы это понимаете и надеетесь на то, что цены будут падать не так быстро и не так глубоко, что аренда будет перекрывать это падение. И это было бы так, если бы данный спор состоялся в конце, а не в начале цикла падения.
Справедливости ради, надо сказать, что у Вас есть преимущество – уже есть готовый объект, с арендаторами и Вы просто катитесь по накатанной колее. Падение в 40% для Вас невыносимо даже в мыслях т.к. понимаете, что арендой такой падение не перекрыть в обозримом будущем.
Зачем так усложнять?
Он не может понять , что можно снять за Киевом и взять авто. Например, евробляху беху семёрку. У меня знаковый ездит от 2012, он даже не обслуживается ее и не убирает в салоне, как тракторист. Он понимает, то выбросит ее или продаст на запчасти .
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 18 лип, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:02
Richi написав: Vlad442 написав: Richi написав:
Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку.
Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо.
Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?
Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.
7-8% годовых.
Ок, тогда и я Вам объясню иначе. Оба варианта (для жизни и для бизнеса) в одном флаконе. На примере акций какой-то компании.
Акции компании Х стоили 100$ за акцию при дивидендной доходности 7$ в год. Если Вы их купили, то получаете 7% годовых. Из-за кризиса, акции упали до 50$, я их купил и для меня 7$ уже составляет 14% годовых. И Вы и я имеем одни акции (квартиры) и получаем одинаковые дивиденды (аренду), только вот Вы 7% годовых, а я 15%. Этот пример показывает, что Важна точка входа и в зависимости от этого будет меняться результат.
С недвижимостью, ещё сложнее (для Вас) т.к. по акция и я, и Вы получаем одинаково. Если же Вы купите недвижимость сейчас, а я потом дешевле, то у меня будет куда двигаться по аренде, а для Вас это будет невыносимая боль.
Вы это понимаете и надеетесь на то, что цены будут падать не так быстро и не так глубоко, что аренда будет перекрывать это падение. И это было бы так, если бы данный спор состоялся в конце, а не в начале цикла падения.
Справедливости ради, надо сказать, что у Вас есть преимущество – уже есть готовый объект, с арендаторами и Вы просто катитесь по накатанной колее. Падение в 40% для Вас невыносимо даже в мыслях т.к. понимаете, что арендой такой падение не перекрыть в обозримом будущем.
Мне тоже не нравится мысль о падении на 40%. Я понимаю, что при падении цены на 40% растет вероятность увидеть в центре Киева звездочки от Аркады, нежели еще одно Чикаго.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:04
proftpd66 написав:
Зачем так усложнять?
Он не может понять , что можно снять за Киевом и взять авто. Например, евробляху беху семёрку. У меня знаковый ездит от 2012, он даже не обслуживается ее и не убирает в салоне, как тракторист. Он понимает, то выбросит ее или продаст на запчасти .
Таракан?
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:05
Richi написав: Vlad442 написав: Richi написав:
Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку.
Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо.
Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?
Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.
7-8% годовых.
Падение в 40% для Вас невыносимо даже в мыслях т.к. понимаете, что арендой такой падение не перекрыть в обозримом будущем.
Лонхтерм все равно капактивы дорожают. Так что если ликвидность не давит, то на 10 летнем горизонте все будет кампотом.
друзья для себя купили за 800к денег хатынку на западном побережье сша в 2007 (ну очень неудачное время), в 2010 все у них было грустно с ценником 600к, но сегодня 1100 и все в шоколаде. а ликвидность поддерживалась текущими доходами.
но мой пример для украины с покупкой в 2007 году работать не будет на интервале 10 лет. тут надо на 20+ глядеть думаю
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:05
airmax78
Бизнес у всех упал на 90%. Падение недвиги на 90% не за горами.
Знакомый имеет постоянные клиентов. Названивает им, они ничего не покупают , падение на 90% уже реальнее. Скорости звука , это когда доходит в центральную нервную систему через 10 лет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:12
airmax78 написав: proftpd66 написав:
Зачем так усложнять?
Он не может понять , что можно снять за Киевом и взять авто. Например, евробляху беху семёрку. У меня знаковый ездит от 2012, он даже не обслуживается ее и не убирает в салоне, как тракторист. Он понимает, то выбросит ее или продаст на запчасти .
Таракан?
Костя.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:31
proftpd66 написав:airmax78
Бизнес у всех упал на 90%. Падение недвиги на 90% не за горами.
Знакомый имеет постоянные клиентов. Названивает им, они ничего не покупают , падение на 90% уже реальнее. Скорости звука , это когда доходит в центральную нервную систему через 10 лет
Разговаривал с знакомым с Нью-Йорка.
Он в промежутке 2010-2012 купил в Грюнвальде двушечку-котлован за 70.
В 2015 продал уже по доверенности с Нью-Йорка зданную квартиру за 40. Уже как то писал здесь.
Без ремонта, ни дня в ней не жил.
Каждый может подсчитать доходность.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:40
Бывалый написав: Richi написав:
Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.
Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?
P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес
Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.
Т.е. до 60+ не смогли решить вопросы, но смогли заработать 100 к. Много таких знаете или так, из головы варианты накидываете? В 60+ наверно надо продавать квартиру в Киеве и валить в более привлекательное место. Либо свою в Киеве сдавать, а самим уезжать в более дешёвый и уютный для жизни город.
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Richi
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:52
airmax78 написав: Richi написав:
Ок, тогда и я Вам объясню иначе. Оба варианта (для жизни и для бизнеса) в одном флаконе. На примере акций какой-то компании.
Акции компании Х стоили 100$ за акцию при дивидендной доходности 7$ в год. Если Вы их купили, то получаете 7% годовых. Из-за кризиса, акции упали до 50$, я их купил и для меня 7$ уже составляет 14% годовых. И Вы и я имеем одни акции (квартиры) и получаем одинаковые дивиденды (аренду), только вот Вы 7% годовых, а я 15%. Этот пример показывает, что Важна точка входа и в зависимости от этого будет меняться результат.
С недвижимостью, ещё сложнее (для Вас) т.к. по акция и я, и Вы получаем одинаково. Если же Вы купите недвижимость сейчас, а я потом дешевле, то у меня будет куда двигаться по аренде, а для Вас это будет невыносимая боль.
Вы это понимаете и надеетесь на то, что цены будут падать не так быстро и не так глубоко, что аренда будет перекрывать это падение. И это было бы так, если бы данный спор состоялся в конце, а не в начале цикла падения.
Справедливости ради, надо сказать, что у Вас есть преимущество – уже есть готовый объект, с арендаторами и Вы просто катитесь по накатанной колее. Падение в 40% для Вас невыносимо даже в мыслях т.к. понимаете, что арендой такой падение не перекрыть в обозримом будущем.
Мне тоже не нравится мысль о падении на 40%. Я понимаю, что при падении цены на 40% растет вероятность увидеть в центре Киева звездочки от Аркады, нежели еще одно Чикаго.
А Вам какая печаль? Вы купили квартиру своей мечты, закрыли вопрос и живёте далее, решая текущие проблемы. Это важно для тех кто собирается покупать или для кого недвижимость является бизнесом.
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Richi
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:57
proftpd66 написав:airmax78
Бизнес у всех упал на 90%. Падение недвиги на 90% не за горами.
Знакомый имеет постоянные клиентов. Названивает им, они ничего не покупают , падение на 90% уже реальнее. Скорости звука , это когда доходит в центральную нервную систему через 10 лет
Слушай, ну 90% - это много мне кажется, не? Может, хотя бы в пределах 85% удержимся?
ЗЫ У знакомых бизнес с марта вырос на 230%. Они сами в шоке.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 18 лип, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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