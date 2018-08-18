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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:00
Richi написав: airmax78 написав:
Мне тоже не нравится мысль о падении на 40%. Я понимаю, что при падении цены на 40% растет вероятность увидеть в центре Киева звездочки от Аркады, нежели еще одно Чикаго.
А Вам какая печаль? Вы купили квартиру своей мечты, закрыли вопрос и живёте далее, решая текущие проблемы. Это важно для тех кто собирается покупать или для кого недвижимость является бизнесом.
1. Ну, а если надо будет продать?
2. Не хочу, чтобы где-то поблизости появилась утепленная панель от Оркады. Потому что ничего другого построить в центре, так, чтобы продать за 500 за метр, уже будет невозможно. Про окраины - вообще молчу. Может быть такое, что Мордор от КГС будет казаться лакшери застройкой.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:08
Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?
PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.)
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:13
airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
Бизнес у всех упал на 90%. Падение недвиги на 90% не за горами.
Знакомый имеет постоянные клиентов. Названивает им, они ничего не покупают , падение на 90% уже реальнее. Скорости звука , это когда доходит в центральную нервную систему через 10 лет
Слушай, ну 90% - это много мне кажется, не? Может, хотя бы в пределах 85% удержимся?
ЗЫ У знакомых бизнес с марта вырос на 230%. Они сами в шоке.
Памятники из гранита делают? Похоронное бюро?
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:17
airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
Бизнес у всех упал на 90%. Падение недвиги на 90% не за горами.
Знакомый имеет постоянные клиентов. Названивает им, они ничего не покупают , падение на 90% уже реальнее. Скорости звука , это когда доходит в центральную нервную систему через 10 лет
Слушай, ну 90% - это много мне кажется, не? Может, хотя бы в пределах 85% удержимся?
ЗЫ У знакомых бизнес с марта вырос на 230%. Они сами в шоке.
Есть товары которые перестали брать после кризиса , намертво . Тупо стали .
Например, из 20 товаров берут только 2 популярные. 2 товара упало на 50-80% примерно . Другие 18 типа товара вообще упали на 90-100%.
Из этого можешь подсчитать что если некоторые товары упали на 30-70% примерно, то остальные упали на 90-100% намертво.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:19
artlife написав:
Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?
PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.)
зачем??
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:19
artlife написав:
Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?
PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.)
Ты так хорошо разбираешься в политике и в финансах. А также в деятельности НБУ
Думаю, что как-то решишь с балками
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:19
proftpd66 написав:
Есть товары которые перестали брать после кризиса , намертво . Тупо стали .
Например, из 20 товаров берут только 2 популярные. 2 товара упало на 50-80% примерно . Другие 18 типа товара вообще упали на 90-100%.
Из этого можешь подсчитать что если некоторые товары упали на 40-70% примерно, то остальные упали на 90-100%
Кстати, хотел посоветоваться. Короче предлагают оптом два товара: один по 3.25 долл. США за штуку, второй - по 12.83 долл. США. Какой брать?
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:22
proftpd66 написав:airmax78
Бизнес у всех упал на 90%. Падение недвиги на 90% не за горами.
Знакомый имеет постоянные клиентов. Названивает им, они ничего не покупают , падение на 90% уже реальнее. Скорости звука , это когда доходит в центральную нервную систему через 10 лет
слушай почитай про жизнь в блокадном Ленинграде, чтобы тебе было понятнее что такое падение -90% от уровня мирной жизни. Первый признак - натуральный обмен, потому что ни у кого нет денег, 2й признак закрытые магазины и ларьки (смысл работать когда никто ничего не покупает?). Резко вырастают в цене продукты питания (не только овощи и фрукты), начинает просматриваться их дефицит. Как вариант 90е годы в росийской глубинке, почти все то же самое но без натурального обмена (исключние - водка, её брали охотнее чем рубли). Помню шел по Москве с одного вокзала на другой по тротуару стояли тысячи людей что то продавали, билеты в мск стоил копейки и челноки со всей страны ехали продавать разное барахло . Пример из рф потому что в Украине такого абсурда не было, никакой политики просто аналогия.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 18 лип, 2020 19:30, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:22
airmax78 написав: proftpd66 написав:
Есть товары которые перестали брать после кризиса , намертво . Тупо стали .
Например, из 20 товаров берут только 2 популярные. 2 товара упало на 50-80% примерно . Другие 18 типа товара вообще упали на 90-100%.
Из этого можешь подсчитать что если некоторые товары упали на 40-70% примерно, то остальные упали на 90-100%
Кстати, хотел посоветоваться. Короче предлагают оптом два товара: один по 3.25 долл. США за штуку, второй - по 12.83 долл. США. Какой брать?
От куда я знаю про какой ты товар написал ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:24
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
Есть товары которые перестали брать после кризиса , намертво . Тупо стали .
Например, из 20 товаров берут только 2 популярные. 2 товара упало на 50-80% примерно . Другие 18 типа товара вообще упали на 90-100%.
Из этого можешь подсчитать что если некоторые товары упали на 40-70% примерно, то остальные упали на 90-100%
Кстати, хотел посоветоваться. Короче предлагают оптом два товара: один по 3.25 долл. США за штуку, второй - по 12.83 долл. США. Какой брать?
От куда я знаю про какой ты товар написал ?
Читая твои посты, был уверен, что для тебя такое описание будет исчерпывающим. Ну ОК, сам буду решать.
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airmax78
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