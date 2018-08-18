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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48064807480848094810>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 141
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:00

  Richi написав:
  airmax78 написав:Мне тоже не нравится мысль о падении на 40%. Я понимаю, что при падении цены на 40% растет вероятность увидеть в центре Киева звездочки от Аркады, нежели еще одно Чикаго.

А Вам какая печаль? Вы купили квартиру своей мечты, закрыли вопрос и живёте далее, решая текущие проблемы. Это важно для тех кто собирается покупать или для кого недвижимость является бизнесом.

1. Ну, а если надо будет продать?
2. Не хочу, чтобы где-то поблизости появилась утепленная панель от Оркады. Потому что ничего другого построить в центре, так, чтобы продать за 500 за метр, уже будет невозможно. Про окраины - вообще молчу. Может быть такое, что Мордор от КГС будет казаться лакшери застройкой.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:08

Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?
PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.)
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:13

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Бизнес у всех упал на 90%. Падение недвиги на 90% не за горами.

Знакомый имеет постоянные клиентов. Названивает им, они ничего не покупают , падение на 90% уже реальнее. Скорости звука , это когда доходит в центральную нервную систему через 10 лет :)

Слушай, ну 90% - это много мне кажется, не? Может, хотя бы в пределах 85% удержимся?
ЗЫ У знакомых бизнес с марта вырос на 230%. Они сами в шоке.

Памятники из гранита делают? Похоронное бюро?
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:17

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Бизнес у всех упал на 90%. Падение недвиги на 90% не за горами.

Знакомый имеет постоянные клиентов. Названивает им, они ничего не покупают , падение на 90% уже реальнее. Скорости звука , это когда доходит в центральную нервную систему через 10 лет :)

Слушай, ну 90% - это много мне кажется, не? Может, хотя бы в пределах 85% удержимся?
ЗЫ У знакомых бизнес с марта вырос на 230%. Они сами в шоке.


Есть товары которые перестали брать после кризиса , намертво . Тупо стали .


Например, из 20 товаров берут только 2 популярные. 2 товара упало на 50-80% примерно . Другие 18 типа товара вообще упали на 90-100%.

Из этого можешь подсчитать что если некоторые товары упали на 30-70% примерно, то остальные упали на 90-100% намертво.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:19

  artlife написав:Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?
PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.)


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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:19

  artlife написав:Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?
PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.)

Ты так хорошо разбираешься в политике и в финансах. А также в деятельности НБУ
Думаю, что как-то решишь с балками :)
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:19

  proftpd66 написав:Есть товары которые перестали брать после кризиса , намертво . Тупо стали .


Например, из 20 товаров берут только 2 популярные. 2 товара упало на 50-80% примерно . Другие 18 типа товара вообще упали на 90-100%.

Из этого можешь подсчитать что если некоторые товары упали на 40-70% примерно, то остальные упали на 90-100%

Кстати, хотел посоветоваться. Короче предлагают оптом два товара: один по 3.25 долл. США за штуку, второй - по 12.83 долл. США. Какой брать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:22

  proftpd66 написав:airmax78

Бизнес у всех упал на 90%. Падение недвиги на 90% не за горами.

Знакомый имеет постоянные клиентов. Названивает им, они ничего не покупают , падение на 90% уже реальнее. Скорости звука , это когда доходит в центральную нервную систему через 10 лет :)
слушай почитай про жизнь в блокадном Ленинграде, чтобы тебе было понятнее что такое падение -90% от уровня мирной жизни. Первый признак - натуральный обмен, потому что ни у кого нет денег, 2й признак закрытые магазины и ларьки (смысл работать когда никто ничего не покупает?). Резко вырастают в цене продукты питания (не только овощи и фрукты), начинает просматриваться их дефицит. Как вариант 90е годы в росийской глубинке, почти все то же самое но без натурального обмена (исключние - водка, её брали охотнее чем рубли). Помню шел по Москве с одного вокзала на другой по тротуару стояли тысячи людей что то продавали, билеты в мск стоил копейки и челноки со всей страны ехали продавать разное барахло . Пример из рф потому что в Украине такого абсурда не было, никакой политики просто аналогия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 лип, 2020 19:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:22

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Есть товары которые перестали брать после кризиса , намертво . Тупо стали .


Например, из 20 товаров берут только 2 популярные. 2 товара упало на 50-80% примерно . Другие 18 типа товара вообще упали на 90-100%.

Из этого можешь подсчитать что если некоторые товары упали на 40-70% примерно, то остальные упали на 90-100%

Кстати, хотел посоветоваться. Короче предлагают оптом два товара: один по 3.25 долл. США за штуку, второй - по 12.83 долл. США. Какой брать?


От куда я знаю про какой ты товар написал ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:24

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Есть товары которые перестали брать после кризиса , намертво . Тупо стали .


Например, из 20 товаров берут только 2 популярные. 2 товара упало на 50-80% примерно . Другие 18 типа товара вообще упали на 90-100%.

Из этого можешь подсчитать что если некоторые товары упали на 40-70% примерно, то остальные упали на 90-100%

Кстати, хотел посоветоваться. Короче предлагают оптом два товара: один по 3.25 долл. США за штуку, второй - по 12.83 долл. США. Какой брать?


От куда я знаю про какой ты товар написал ?

Читая твои посты, был уверен, что для тебя такое описание будет исчерпывающим. Ну ОК, сам буду решать.
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