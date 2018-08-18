Очередная пригожинская/лахтинская консерва
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:25
Очередная пригожинская/лахтинская консерва
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:29
Одесса, да? ))
В Одессе знакомые меняли. Внизу жили неблагополучные соседи, с ремонтом класса "свинарник". Пришлось их на месяц отселять за свой счет в съемную квартиру + сделать им ремонт (не совсем и ремонт - новые обои и натяжные потолки).
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:33
Надо брать , то что гребут . То что врачи часто прописывают , например. Как я могу определить про что ты написал?
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http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:34
Было предложение пару лет назад - офис с видом на парк, нормальная площадь, этаж и пр., но деревянные перекрытия. Загорелся. Знакомый менял балки у себя в квартире, обратился к нему за советом. Составляется проект расчёты и пр ... Спросил, как оно в реальности всё происходит? Краном... через окна ... эти балки в заранее подготовленные выемки, армирование сеткой, сварка, бетон ..... Я как представил весь этот головняк и если кто-то накосячит - остаток жизни по судам ходить. А с работяг что взять - разбежались и решай вопрос, как сможешь. Если есть опытный человек (компания, которая готова подписать договор и взять на себя всю ответственность) + стоимость, которая перекроет все риски, то ... Я отказался - время и нервы дороже.
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:38
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:38
Это так, но жилье является жизненно необходимым условием существования и деятельности человека в наших широтах. Квартира или на крайний случай отдельная комната на человека. Всего 20 кв.м. Чтобы крыша, тепло зимой, вода, свет, газ.
Всего навсего.
А что у нас?
А у нас местами уже перебор.
У семьи одна квартира своя, вторая от бабушки, третья от родителей, четвертую строят в качестве пенсионного фонда, пятую построили для инвестиционного дохода и сдают. Еще и дача какая-нибудь, пригодная для круглогодичного проживания. И такое все чаще встречается у средней семьи, ничем не выделяющейся из остальных. Чесслово, в плане недвиги Америка скоро будет вам завидовать.
А кругом строят, строят и строят. А население падает, падает и падает.
А не кажется ли вам, что мы движемся в сторону насыщения рынка? Особенно тем, кто обзаводится бетоном в качестве личного ПФ, еще и с горизонтом 20-30 лет?
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:41
Наверно это оптимальный вариант, если соседи согласятся.
Между балками пола и потолком соседей, который обычно состоит из дранки - сантиметров 50. Когда пол подрывают до балок, то виден потолок соседей. Рабочие ходят по этим балкам. Если что-то упадёт или кто-то оступится, то как бы результат очевиден.
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:43
Скорее всего, так и будет. останутся балки, как есть.
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:46
Не надо. Вот-вот только в Одессе дом развалился из-за таких перепланировок. Это можно делать только в ходе комплексной реконструкции ВСЕГО дома, с расчетом нагрузок, несущей способности стен и фундамента дома. Иначе - лотерея: повезет/не повезет.
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вы сравниваете Киев и пригороды со всей Америкой? Не пойму смысл такого сравнения. Начнем с того что здесь больше деньги вкладывать не во что. И заканчивая пенсионным фондом, потому что на минимальную пенсию прожить можно 4 дня, вот и строят потому что покупатели надеются что квартира принесет им сытую старость. Слишком много надежд у народа на недвижимость. Поэтому из этого бизнеса надо делать ноги, потому что когда будут делать ноги большинство разочаровавшихся будет очень поздно. В интернете есть видео пустых 9ти этажек в Прибалтике, сразу после вступления в ЕС.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 лип, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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