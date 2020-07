Додано: Суб 18 лип, 2020 20:12

artlife написав: airmax78 написав: artlife написав: Хочу перепланировать. Не хочется, чтобы новые ненесущие перегородки опирались на деревянные балки. Хочу перепланировать. Не хочется, чтобы новые ненесущие перегородки опирались на деревянные балки.

Не надо. Вот-вот только в Одессе дом развалился из-за таких перепланировок. Это можно делать только в ходе комплексной реконструкции ВСЕГО дома, с расчетом нагрузок, несущей способности стен и фундамента дома. Иначе - лотерея: повезет/не повезет. Не надо. Вот-вот только в Одессе дом развалился из-за таких перепланировок. Это можно делать только в ходе комплексной реконструкции ВСЕГО дома, с расчетом нагрузок, несущей способности стен и фундамента дома. Иначе - лотерея: повезет/не повезет.

Там ненесущие внутренние перегородки, из досок, дранки и штукатурки. Соседи в Версале внизу уже перепланировали. Там ненесущие внутренние перегородки, из досок, дранки и штукатурки. Соседи в Версале внизу уже перепланировали.



я думаю, вам не стоит менять перекрытия. технологически это очень морочливо и финансово очень затратно. кроме того, соседи снизу потом вас будут сильно слышать. и будут не довольны.



вы хотите монолитные стены поставить? или 15 см бетона налить на перекрытия? гипсокартон не нагрузит балки (по стенам). по полу выравнивайте комнаты индивидуально, делайте пороги с четвертью в дверях, будут скрыты вероятные перепады уровня, а также лучше звуко- и воздухо-изоляция в квартире я думаю, вам не стоит менять перекрытия. технологически это очень морочливо и финансово очень затратно. кроме того, соседи снизу потом вас будут сильно слышать. и будут не довольны.вы хотите монолитные стены поставить? или 15 см бетона налить на перекрытия? гипсокартон не нагрузит балки (по стенам). по полу выравнивайте комнаты индивидуально, делайте пороги с четвертью в дверях, будут скрыты вероятные перепады уровня, а также лучше звуко- и воздухо-изоляция в квартире

