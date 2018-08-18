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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48084809481048114812>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:47

  Richi написав:
  Damien написав:Одесса, да? ))
В Одессе знакомые меняли. Внизу жили неблагополучные соседи, с ремонтом класса "свинарник". Пришлось их на месяц отселять за свой счет в съемную квартиру + сделать им ремонт (не совсем и ремонт - новые обои и натяжные потолки).

Наверно это оптимальный вариант, если соседи согласятся.
Между балками пола и потолком соседей, который обычно состоит из дранки - сантиметров 50. Когда пол подрывают до балок, то виден потолок соседей. Рабочие ходят по этим балкам. Если что-то упадёт или кто-то оступится, то как бы результат очевиден.:)

Внизу у соседей Версаль. Оступиться можно только один раз, он же последний.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:50

  airmax78 написав:
  artlife написав:Хочу перепланировать. Не хочется, чтобы новые ненесущие перегородки опирались на деревянные балки.

Не надо. Вот-вот только в Одессе дом развалился из-за таких перепланировок. Это можно делать только в ходе комплексной реконструкции ВСЕГО дома, с расчетом нагрузок, несущей способности стен и фундамента дома. Иначе - лотерея: повезет/не повезет.

Там ненесущие внутренние перегородки, из досок, дранки и штукатурки. Соседи в Версале внизу уже перепланировали.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:52

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  Бывалый написав:***""""""""""Richi
Вы переложили деньги из одного бизнеса в другой.
Человек, который вкладывает свои последние накопления в недвижимость, автоматически обрезает себе пути для возможности нового старта. Ему просто не с чем будет стартовать. Купить квартиру чтобы в ней повесится от безнадёги?

P.S. Или Вы предлагаете купить квартиру и самому себе сдавать? Так себе бизнес :)
***********

Хорошо, предположим пенсионера 60+ имеющего 50-100к. Стартовать? Положить под матрац, положить в банк? Покупка квартиры и получение доп. пенсии кажется вполне вменяемым решением.

Имеется в виду случай Сержа. 50-100куе и больше ничего. В такой ситуации - согласен, покупка квартиры в кризис не выглядит очевидным решением. По крайней мере точно не интуитивным. Хотя опять же зависит от работы. Есть работа и семья и покупка может состояться. Нет работы или нет семьи - большой вопрос.


Просто смешно. отложенные 100к при доходе около 1к - это безумные, безумные деньги. собирались 10-15 лет. и теперь нет работы, нет дохода, а есть кризис, и есть 100к. первое желание - потратить конечно, верно? конечно, на капитальный актив. а жрать что? а если заболел? а когда найдешь снова жирную работу на 1к? к тому же все знают, что капитальные активы растут в цене в кризис, и становятся очень ликвидными, поэтому если что, то можно быстро выскочить из ынвестиции, ну на хлеб типа и лекарства, верно?

допысувачи на тему купить хатынку на последние 100к видно никогда не были без привычного для себя дохода месяцев так 6-9, но с привычными расходами, которые в 2-3 раза не снизишь. очень просветляет мозх, поверьте


Пенсу в 60 лет , может диверсифицировать. Есть один пенс которые открыл бизнес в Тайланде и Вьетнаме. В Тайланде революционеры разгромили :)

Пенс в лет купит хату за 100к, чтобы получать 2-4% в долларах ? Зачем ему это надо ?

Есть форумчанен УВ. sense , можете у него спросить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:52

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Бизнес у всех упал на 90%.

У знакомых бизнес с марта вырос на 230%


После этого меня смеют ругать за публикацию агрегированных данных??? 8)

И про падение на 90%, и про рост на 230% - это как раз и есть левый бред, который сбивает читателей, не позволяя делать взвешенные выводы о происходящем!

Вот тебе, Максим, очередное доказательства того, что домыслы о дорогой черешне, якобы свидетельсвующей об избытке денег у населения - не более, чем профанские фантазии! Производство продуктов растениеводства обрушилось на 57%, и в целом последний "столп" нашей могучей экономики, с/х производство, пал - снижение за полгода на 19%...
Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:54

  artlife написав:
  airmax78 написав:
  artlife написав:Хочу перепланировать. Не хочется, чтобы новые ненесущие перегородки опирались на деревянные балки.

Не надо. Вот-вот только в Одессе дом развалился из-за таких перепланировок. Это можно делать только в ходе комплексной реконструкции ВСЕГО дома, с расчетом нагрузок, несущей способности стен и фундамента дома. Иначе - лотерея: повезет/не повезет.

Там ненесущие внутренние перегородки, из досок, дранки и штукатурки. Соседи в Версале внизу уже перепланировали.

Привлекайте архитектора к проекту. Чтобы он все изучил и сделал заключение: можно/нельзя, выдержит/не выдержит. Желательно того, кто проектировал этот дом.
Шучу.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:56

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Бизнес у всех упал на 90%.

У знакомых бизнес с марта вырос на 230%


После этого меня смеют ругать за публикацию агрегированных данных??? 8)

И про падение на 90%, и про рост на 230% - это как раз и есть левый бред, который сбивает читателей, не позволяя делать взвешенные выводы о происходящем!

Вот тебе, Максим, очередное доказательства того, что домыслы о дорогой черешне, якобы свидетельсвующей об избытке денег у населения - не более, чем профанские фантазии! Производство продуктов растениеводства обрушилось на 57%, и в целом последний "столп" нашей могучей экономики, с/х производство, пал - снижение за полгода на 19%...
Валютный рынок в контексте ДС

Все, убедил. Выставляю прелесть на продажу. Ты со мной?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:06

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав: У знакомых бизнес с марта вырос на 230%


После этого меня смеют ругать за публикацию агрегированных данных??? 8)

И про падение на 90%, и про рост на 230% - это как раз и есть левый бред, который сбивает читателей, не позволяя делать взвешенные выводы о происходящем!

Вот тебе, Максим, очередное доказательства того, что домыслы о дорогой черешне, якобы свидетельсвующей об избытке денег у населения - не более, чем профанские фантазии! Производство продуктов растениеводства обрушилось на 57%, и в целом последний "столп" нашей могучей экономики, с/х производство, пал - снижение за полгода на 19%...
Валютный рынок в контексте ДС

Все, убедил. Выставляю прелесть на продажу. Ты со мной?


Идея для бизнеса . Можешь сделать пиво , виншевый или черешеный Ель.

Берется бочки 300 литров , туда заливается пиво и бродиться , как обычное. Туда бросают вишню, можешь черешню. 2 года так стоит , бродит, потом фильтруется и разливаешь по 300мл за 50-60$

Бочки ставишь в квартиру свою без отделки .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:12

  artlife написав:
  airmax78 написав:
  artlife написав:Хочу перепланировать. Не хочется, чтобы новые ненесущие перегородки опирались на деревянные балки.

Не надо. Вот-вот только в Одессе дом развалился из-за таких перепланировок. Это можно делать только в ходе комплексной реконструкции ВСЕГО дома, с расчетом нагрузок, несущей способности стен и фундамента дома. Иначе - лотерея: повезет/не повезет.

Там ненесущие внутренние перегородки, из досок, дранки и штукатурки. Соседи в Версале внизу уже перепланировали.


я думаю, вам не стоит менять перекрытия. технологически это очень морочливо и финансово очень затратно. кроме того, соседи снизу потом вас будут сильно слышать. и будут не довольны.

вы хотите монолитные стены поставить? или 15 см бетона налить на перекрытия? гипсокартон не нагрузит балки (по стенам). по полу выравнивайте комнаты индивидуально, делайте пороги с четвертью в дверях, будут скрыты вероятные перепады уровня, а также лучше звуко- и воздухо-изоляция в квартире
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:15

  airmax78 написав:Все, убедил. Выставляю прелесть на продажу. Ты со мной?


Не кривляйся - ты ж себе для жизни покупал, так? Ты просто - олененок, выбравший для покупки не самое удачное время) С кем ни бывает.

Распродаться рекомендую затаренным первичкой перекупам - кэш на сегодня целесообразней лонга. Лордам - по ситуации. Если ничего не пустует и в перспективе года-двух набирается сумма, чтобы докупиться, то сейчас можно не дергаться. Тем, у кого продажа была и остается в планах - однозначно продавать сейчас
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:20

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Все, убедил. Выставляю прелесть на продажу. Ты со мной?


Не кривляйся - ты ж себе для жизни покупал, так? Ты просто - олененок, выбравший для покупки не самое удачное время) С кем ни бывает.

Распродаться рекомендую затаренным первичкой перекупам - кэш на сегодня целесообразней лонга. Лордам - по ситуации. Если ничего не пустует и в перспективе года-двух набирается сумма, чтобы докупиться, то сейчас можно не дергаться. Тем, у кого продажа была и остается в планах - однозначно продавать сейчас

Я хочу как ты - сидеть на мешке кэша и свысока смотреть на рынок. Или ты не на мешке кэша? А откуда же тогда этот "хеликоптер вью"?
airmax78
 
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  #<1 ... 48084809481048114812>
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