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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4809481048114812>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:однозначно продавать сейчас
еще та нервотрепка, хотят толпами смотрят и не покупают. Лучше продавать когда рост, тогда гребут всё что есть не заглядывают в каждую дыру в клазете, как будто в ней видно будущее.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:24

  zРадио написав: домыслы о дорогой черешне, якобы свидетельсвующей об избытке денег у населения - не более, чем профанские фантазии!


Избытка денег нет и быть не может. Денег и водки много не бывает. Такова природа человека. А что черешня подорожала, то легко объяснимо. Небольшой неурожай, повысили минималку и повысили доходы населения,стабильная гривна способствовала импорту, движемся в сторону богатых стран. В США черешня раза в 2-3 дороже.
Вишня более важный продукт. Из нее вскусное варенье и сэм. Валом. Успевай запаривать. Компенсируется неурожай черешни. Слив тоже самое. Яблок тоже полно.
Наше диверсифицированное растениеводство в пролете не будет никогда. Украина всегда будет сытой. :!:
Вот поэтому твой лысый обнулёныш на нас свою цюцюрку и дрочит. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:25

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Не надо. Вот-вот только в Одессе дом развалился из-за таких перепланировок. Это можно делать только в ходе комплексной реконструкции ВСЕГО дома, с расчетом нагрузок, несущей способности стен и фундамента дома. Иначе - лотерея: повезет/не повезет.

Там ненесущие внутренние перегородки, из досок, дранки и штукатурки. Соседи в Версале внизу уже перепланировали.

Привлекайте архитектора к проекту. Чтобы он все изучил и сделал заключение: можно/нельзя, выдержит/не выдержит. Желательно того, кто проектировал этот дом.
Шучу.

Да, отдаю себе отчет. Не хочу оставить свои неряшливые каракули на ватмане этого архитектора.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:27

  artlife написав:Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?
PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.)


  airmax78 написав:Не надо. Вот-вот только в Одессе дом развалился из-за таких перепланировок. Это можно делать только в ходе комплексной реконструкции ВСЕГО дома, с расчетом нагрузок, несущей способности стен и фундамента дома. Иначе - лотерея: повезет/не повезет.


Не пожалейте 1-2 тыс.грн ,зайдите к какую-нибудь контору лучше по реконструкции зданий или на худой конец обычную проектную контору, найдите там 35-40 летнего конструктора и попросите его внешне оценить состояние несущих стен и перекрытий вашего дома и квартиры, а также ваше предложение по вашим перегородкам.
Чисто замена деревянных балок на металлические не сильно увеличивает нагрузку на несущие стены и, если они не в аварийном состоянии, то особенных проблем не вижу кроме правильной гидроизоляции, антикоррозионных и антипиреновых покрытий металла.Еще бывает проблема с закрытием после таких реконструкций продухов открывающихся летом для проветривания деревянных балок.
Но обычно проблема появляется там, где меняют деревянные перекрытия на железобетонные и тут желательно письменное заключение конструктора, а не устное заключение.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:31

  airmax78 написав:Я хочу как ты - сидеть на мешке кэша и свысока смотреть на рынок. Или ты не на мешке кэша? А откуда же тогда этот "хеликоптер вью"?


У меня долларовые ОВГЗ и бонды некоторых корпоративных эмитентов. Все очень ликвидное - надо будет, обращу в кэш. КРЖН я буду рассматривать в качестве инвестиции, если цены упадут от мартовского пика на 30% и более. При этом мой прогноз - падение на 20-40%. Т.е. если коррекция будет средней, то я ничего не возьму. Если сильной, то возьму что-нибудь на перепродажу на 10-15% портфеля
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 18 лип, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Избытка денег нет и быть не может.
гиперинфляция 90х? нет не слышали.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:32

У нас во Львове в австрийских домах деревянные перекрытия во время строительства нагружались песком, по весу почти такое же как и бетон.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:34

  Bolt написав:У нас во Львове в австрийских домах деревянные перекрытия во время строительства нагружались песком, по весу почти такое же как и бетон.


Для чего нагружались?
Имитировали полезную нагрузку или потом их переворачивали и получали строительный подъем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:37

  adeges написав:
  artlife написав:Там ненесущие внутренние перегородки, из досок, дранки и штукатурки. Соседи в Версале внизу уже перепланировали.


я думаю, вам не стоит менять перекрытия. технологически это очень морочливо и финансово очень затратно. кроме того, соседи снизу потом вас будут сильно слышать. и будут не довольны.

вы хотите монолитные стены поставить? или 15 см бетона налить на перекрытия? гипсокартон не нагрузит балки (по стенам). по полу выравнивайте комнаты индивидуально, делайте пороги с четвертью в дверях, будут скрыты вероятные перепады уровня, а также лучше звуко- и воздухо-изоляция в квартире

Да, опция реставрации вместо реновации пока на первом месте. Но хочу проработать оба варианта. Вы полностью выбирали всё до деревянных балок и потолка соседей и потом восстанавливали деревянный пол?
Востаннє редагувалось artlife в Суб 18 лип, 2020 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:39

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Я хочу как ты - сидеть на мешке кэша и свысока смотреть на рынок. Или ты не на мешке кэша? А откуда же тогда этот "хеликоптер вью"?


У меня долларовые ОВГЗ и бонды некоторых корпоративных эмитентов. Все очень ликвидное - надо будет, обращу в кэш. КРЖН я буду рассматривать в качестве инвестиции, если цены упадут от мартовского пика на 30% и более. При этом мой прогноз - падение на 20-40%. Т.е. если коррекция будет средней, то я ничего не возьму. Если сильной, то возьму что-нибудь на перепродажу на 10-15% портфеля

На 10-15% портфеля - это что-то типа моей кладовки что-ли?
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