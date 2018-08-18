еще та нервотрепка, хотят толпами смотрят и не покупают. Лучше продавать когда рост, тогда гребут всё что есть не заглядывают в каждую дыру в клазете, как будто в ней видно будущее.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
еще та нервотрепка, хотят толпами смотрят и не покупают. Лучше продавать когда рост, тогда гребут всё что есть не заглядывают в каждую дыру в клазете, как будто в ней видно будущее.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:24
Избытка денег нет и быть не может. Денег и водки много не бывает. Такова природа человека. А что черешня подорожала, то легко объяснимо. Небольшой неурожай, повысили минималку и повысили доходы населения,стабильная гривна способствовала импорту, движемся в сторону богатых стран. В США черешня раза в 2-3 дороже.
Вишня более важный продукт. Из нее вскусное варенье и сэм. Валом. Успевай запаривать. Компенсируется неурожай черешни. Слив тоже самое. Яблок тоже полно.
Наше диверсифицированное растениеводство в пролете не будет никогда. Украина всегда будет сытой.
Вот поэтому твой лысый обнулёныш на нас свою цюцюрку и дрочит.
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:25
Да, отдаю себе отчет. Не хочу оставить свои неряшливые каракули на ватмане этого архитектора.
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:27
Не пожалейте 1-2 тыс.грн ,зайдите к какую-нибудь контору лучше по реконструкции зданий или на худой конец обычную проектную контору, найдите там 35-40 летнего конструктора и попросите его внешне оценить состояние несущих стен и перекрытий вашего дома и квартиры, а также ваше предложение по вашим перегородкам.
Чисто замена деревянных балок на металлические не сильно увеличивает нагрузку на несущие стены и, если они не в аварийном состоянии, то особенных проблем не вижу кроме правильной гидроизоляции, антикоррозионных и антипиреновых покрытий металла.Еще бывает проблема с закрытием после таких реконструкций продухов открывающихся летом для проветривания деревянных балок.
Но обычно проблема появляется там, где меняют деревянные перекрытия на железобетонные и тут желательно письменное заключение конструктора, а не устное заключение.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:31
У меня долларовые ОВГЗ и бонды некоторых корпоративных эмитентов. Все очень ликвидное - надо будет, обращу в кэш. КРЖН я буду рассматривать в качестве инвестиции, если цены упадут от мартовского пика на 30% и более. При этом мой прогноз - падение на 20-40%. Т.е. если коррекция будет средней, то я ничего не возьму. Если сильной, то возьму что-нибудь на перепродажу на 10-15% портфеля
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 18 лип, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:32
У нас во Львове в австрийских домах деревянные перекрытия во время строительства нагружались песком, по весу почти такое же как и бетон.
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:34
Для чего нагружались?
Имитировали полезную нагрузку или потом их переворачивали и получали строительный подъем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:37
Да, опция реставрации вместо реновации пока на первом месте. Но хочу проработать оба варианта. Вы полностью выбирали всё до деревянных балок и потолка соседей и потом восстанавливали деревянный пол?
Востаннє редагувалось artlife в Суб 18 лип, 2020 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:39
На 10-15% портфеля - это что-то типа моей кладовки что-ли?
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