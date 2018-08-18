Додано: Суб 18 лип, 2020 20:27

artlife написав: Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?

PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.) Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.)

airmax78 написав: Не надо. Вот-вот только в Одессе дом развалился из-за таких перепланировок. Это можно делать только в ходе комплексной реконструкции ВСЕГО дома, с расчетом нагрузок, несущей способности стен и фундамента дома. Иначе - лотерея: повезет/не повезет. Не надо. Вот-вот только в Одессе дом развалился из-за таких перепланировок. Это можно делать только в ходе комплексной реконструкции ВСЕГО дома, с расчетом нагрузок, несущей способности стен и фундамента дома. Иначе - лотерея: повезет/не повезет.

Не пожалейте 1-2 тыс.грн ,зайдите к какую-нибудь контору лучше по реконструкции зданий или на худой конец обычную проектную контору, найдите там 35-40 летнего конструктора и попросите его внешне оценить состояние несущих стен и перекрытий вашего дома и квартиры, а также ваше предложение по вашим перегородкам.Чисто замена деревянных балок на металлические не сильно увеличивает нагрузку на несущие стены и, если они не в аварийном состоянии, то особенных проблем не вижу кроме правильной гидроизоляции, антикоррозионных и антипиреновых покрытий металла.Еще бывает проблема с закрытием после таких реконструкций продухов открывающихся летом для проветривания деревянных балок.Но обычно проблема появляется там, где меняют деревянные перекрытия на железобетонные и тут желательно письменное заключение конструктора, а не устное заключение.