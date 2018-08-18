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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4809481048114812

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:42

  vitaliian написав:
  zРадио написав:однозначно продавать сейчас
еще та нервотрепка, хотят толпами смотрят и не покупают. Лучше продавать когда рост, тогда гребут всё что есть не заглядывают в каждую дыру в клазете, как будто в ней видно будущее.


Вы что - уже 3-ю неделю аживление и атложенный спрос :lol: Думаю, что до конца месяца еще можно будет на этой козе проехаться. Части подыскивавших, но не успевших до карантина купить квартирки, не терпится фиксануть сделку с 10%-ным профитом.

Большинство будет ждать более глуковой коррекции, но процентов 25-30% из числа мнительных и слабонервных таки возьмет сейчас. Особенно, если к "правильному" рылу попадет - который и крахом доллара, и крахом застройщиков одинаково сильно напугать может :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:46

  airmax78 написав:На 10-15% портфеля - это что-то типа моей кладовки что-ли?


Ты у нас такой остроумный КВН-щик, но своих во власти почему-то не поддерживаешь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:50

  vitaliian написав:
  Libo написав:Избытка денег нет и быть не может.
гиперинфляция 90х? нет не слышали.


Разве кто-то жаловался, что тогда было много денег?
Отнюдь.
Все равно их нам не хватало.
Мы на деньги ненажеры. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:50

  zРадио написав:
  airmax78 написав:На 10-15% портфеля - это что-то типа моей кладовки что-ли?


Ты у нас такой остроумный КВН-щик, но своих во власти почему-то не поддерживаешь :mrgreen:

Более бессовестный перевод стрелок трудно придумать.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:53

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:На 10-15% портфеля - это что-то типа моей кладовки что-ли?


Ты у нас такой остроумный КВН-щик, но своих во власти почему-то не поддерживаешь :mrgreen:

Более бессовестный перевод стрелок трудно придумать.


Ну а к чему была твоя смищная шютка про кладовку?
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:55

  Libo написав:
  vitaliian написав:
  Libo написав:Избытка денег нет и быть не может.
гиперинфляция 90х? нет не слышали.


Разве кто-то жаловался, что тогда было много денег?
Отнюдь.
Все равно их нам не хватало.
Мы на деньги ненажеры. :?
независимо от жалоб населения их было объективно много по отношению к количеству товаров.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:02

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Ты у нас такой остроумный КВН-щик, но своих во власти почему-то не поддерживаешь :mrgreen:

Более бессовестный перевод стрелок трудно придумать.


Ну а к чему была твоя смищная шютка про кладовку?

Это в ответ на твою смешную шутку про 10-15% портфеля.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:09

  airmax78 написав:Это в ответ на твою смешную шутку про 10-15% портфеля.


Ладно, считай как хочешь. У меня было ощущение, что не стоит писать троллю про проценты. Но решил уже, что раз отвечаю о стратегии, то нужно дать понимание и рисков - о том, что яйца нужно раскладывать в разные корзины
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  #<1 ... 4809481048114812
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