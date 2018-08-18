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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:42
vitaliian написав: zРадио написав:
однозначно продавать сейчас
еще та нервотрепка, хотят толпами смотрят и не покупают. Лучше продавать когда рост, тогда гребут всё что есть не заглядывают в каждую дыру в клазете, как будто в ней видно будущее.
Вы что - уже 3-ю неделю аживление и атложенный спрос
Думаю, что до конца месяца еще можно будет на этой козе проехаться. Части подыскивавших, но не успевших до карантина купить квартирки, не терпится фиксануть сделку с 10%-ным профитом.
Большинство будет ждать более глуковой коррекции, но процентов 25-30% из числа мнительных и слабонервных таки возьмет сейчас. Особенно, если к "правильному" рылу попадет - который и крахом доллара, и крахом застройщиков одинаково сильно напугать может
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:46
airmax78 написав:
На 10-15% портфеля - это что-то типа моей кладовки что-ли?
Ты у нас такой остроумный КВН-щик, но своих во власти почему-то не поддерживаешь
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:50
vitaliian написав: Libo написав:
Избытка денег нет и быть не может.
гиперинфляция 90х? нет не слышали.
Разве кто-то жаловался, что тогда было много денег?
Отнюдь.
Все равно их нам не хватало.
Мы на деньги ненажеры.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:50
zРадио написав: airmax78 написав:
На 10-15% портфеля - это что-то типа моей кладовки что-ли?
Ты у нас такой остроумный КВН-щик, но своих во власти почему-то не поддерживаешь
Более бессовестный перевод стрелок трудно придумать.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:53
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
На 10-15% портфеля - это что-то типа моей кладовки что-ли?
Ты у нас такой остроумный КВН-щик, но своих во власти почему-то не поддерживаешь
Более бессовестный перевод стрелок трудно придумать.
Ну а к чему была твоя смищная шютка про кладовку?
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:55
Libo написав: vitaliian написав: Libo написав:
Избытка денег нет и быть не может.
гиперинфляция 90х? нет не слышали.
Разве кто-то жаловался, что тогда было много денег?
Отнюдь.
Все равно их нам не хватало.
Мы на деньги ненажеры.
независимо от жалоб населения их было объективно много по отношению к количеству товаров.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:02
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Ты у нас такой остроумный КВН-щик, но своих во власти почему-то не поддерживаешь
Более бессовестный перевод стрелок трудно придумать.
Ну а к чему была твоя смищная шютка про кладовку?
Это в ответ на твою смешную шутку про 10-15% портфеля.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:09
airmax78 написав:
Это в ответ на твою смешную шутку про 10-15% портфеля.
Ладно, считай как хочешь. У меня было ощущение, что не стоит писать троллю про проценты. Но решил уже, что раз отвечаю о стратегии, то нужно дать понимание и рисков - о том, что яйца нужно раскладывать в разные корзины
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