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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4811481248134814>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:31

  airmax78 написав:Он бы с ума сошел.


Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:33

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Он бы с ума сошел.


Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?

Да-да. Только так и делал. На всю каклету.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:35

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Он бы с ума сошел.


Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?

Да-да. Только так и делал.


евро бонды Украины до 23 года был 14% в долларах и в евро. От номинала стояло 56%. даже до 2030года 14%-17% в евро/бакс. Я хотел купить, но засцал. Это очень долго. и спекулировать не получается
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:36

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Он бы с ума сошел.


Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?

Да-да. Только так и делал. На всю каклету.


Это не самый хай и не самый лой. Что тебе не нравится? Хватит уже крысится на весь мир за свою неоднозначную покупку. Будь проще!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пацаны, я узнал сегодня что я "инфлюенсер".
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:37

Уну, расскажи лучше как оно в пригороде жилось?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:38

  Унуноктий написав:Пацаны, я узнал сегодня что я "инфлюенсер".

Ковбаска сказала?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:39

  proftpd66 написав:евро бонды Украины до 23 года был 14% в долларах и в евро. От номинала стояло 56%. даже до 2030года 14%-17% в евро/бакс. Я хотел купить, но засцал. Это очень долго. и спекулировать не получается


Варранты вообще ниже 50% номинала падали. Максим же у нас - самый умный. И то, до чего он не дошел - просто непостижимо :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 18 лип, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:39

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?

Да-да. Только так и делал. На всю каклету.


Это не самый хай и не самый лой. Что тебе не нравится? Хватит уже крысится на весь мир за свою неоднозначную покупку. Будь проще!

Мне все нравится, просто хорош 3.14здеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:43

  airmax78 написав:Мне все нравится, просто хорош 3.14здеть.


Иди криптоветку перечитай. Я тебе зимой и по битку говорил, что никакого предхалвингового полета до самого мая не будет. Но ты ж у нас самый умный...
zРадио
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