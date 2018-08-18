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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лип, 2020 21:31
airmax78 написав:
Он бы с ума сошел.
Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:33
zРадио написав: airmax78 написав:
Он бы с ума сошел.
Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?
Да-да. Только так и делал. На всю каклету.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:35
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Он бы с ума сошел.
Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?
Да-да. Только так и делал.
евро бонды Украины до 23 года был 14% в долларах и в евро. От номинала стояло 56%. даже до 2030года 14%-17% в евро/бакс. Я хотел купить, но засцал. Это очень долго. и спекулировать не получается
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:36
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Он бы с ума сошел.
Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?
Да-да. Только так и делал. На всю каклету.
Это не самый хай и не самый лой. Что тебе не нравится? Хватит уже крысится на весь мир за свою неоднозначную покупку. Будь проще!
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zРадио
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:36
Пацаны, я узнал сегодня что я "инфлюенсер".
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:37
Уну, расскажи лучше как оно в пригороде жилось?
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Santehnik
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:38
Унуноктий написав:
Пацаны, я узнал сегодня что я "инфлюенсер".
Ковбаска сказала?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:39
proftpd66 написав:
евро бонды Украины до 23 года был 14% в долларах и в евро. От номинала стояло 56%. даже до 2030года 14%-17% в евро/бакс. Я хотел купить, но засцал. Это очень долго. и спекулировать не получается
Варранты вообще ниже 50% номинала падали. Максим же у нас - самый умный. И то, до чего он не дошел - просто непостижимо
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 18 лип, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:39
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?
Да-да. Только так и делал. На всю каклету.
Это не самый хай и не самый лой. Что тебе не нравится? Хватит уже крысится на весь мир за свою неоднозначную покупку. Будь проще!
Мне все нравится, просто хорош 3.14здеть.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:43
airmax78 написав:
Мне все нравится, просто хорош 3.14здеть.
Иди криптоветку перечитай. Я тебе зимой и по битку говорил, что никакого предхалвингового полета до самого мая не будет. Но ты ж у нас самый умный...
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