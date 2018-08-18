та ну его на йух, всё придумали до нас, летние дачи и зимние квартиры....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лип, 2020 21:56
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну що растішкє
https://news.finance.ua/ua/news/-/474701/bilsha-chastyna-ukrayinskyh-it-planuyut-vyyihaty-v-inshi-krayiny-opytuvannya
Близько 52,6% українських IT-фахівців готуються або думають про трудову міграцію в інші країни, і тільки 8% точно не планують виїжджати.
Зарплати на карантині:
15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин;
для 8% скорочення доходу становило більш ніж 15%;
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:27
Модерация присутствует на форуме???
ветку не попутал, гуру КРЖН?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:30
airmax78 ты не играешь в американский футбол с тараканом?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:33
Я просто хочу это видеть, как зрада в марте, когда все вокруг ссутся что курс улетает в дальние дали, в банках нет валюты, а кал через полезных идиотов продвигает тему дефолта, затаривается на +/-200 тонн валютными ОВГЗ. При этом параллельно вещает круглосуточно о том, что мы все умрем.
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:35
3,14здит он что непонятного то.....
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:35
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:41
я ответил, что сейчас, все упало. Есть товар, его достаточно купить для оборот 3к-4к$. От силы 5к. будет 30%-70% годовых в валюте.
если ты хочешь продать квартиру за 200к$ и купить презы, то чере таможню не провезешь сейчас, это можно было сделать при порохе. Кстати, суммы от 50к-200к$. Ты можешь договорится с диллером в США про скидку. НО это надо будет расстамаживать под 33%. Если на Кота Мурзика заказывать и на Васю Впупкина. То это будет долго. и таможня может потребовать скан паспорт и надо будет искать Васю Впупкина.
так как,всё, упало, то для оборот достаточно сейчас 3к-5к$. А хату продать 200к$ и торговать можно было при порохе. Сейчас нету возможности.
Может быть зимой можно от 10к-20к$ попробовать, будет подъем экономики.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:47
Если я скажу,что народ гребет, то ты купишь этот товар на 200к$ и мой бизнес закроется, будет не рентабильный. Зачем мне конкуренты?
Если хочешь купи мой интернет магазин. С базой клиентов.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 18 лип, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:47
и это пишет тот, кто, собираясь навсегда сваливать из страны после выборов, покупает для жизни квартиру за +/-200 тонн валюты.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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